Mundial 2030: Conmebol anunció que los tres partidos inaugurales serán en Argentina, Uruguay y Paraguay

La Conmebol llevó a cabo un anuncio de alto impacto este miércoles: la Copa Mundial de la FIFA 2030 se iniciará en Sudamérica con tres partidos inagurales a disputarse en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, confirmó Alejandro Domínguez, presidente del organismo que regula el fútbol sudamericano.

“Creemos que un Mundial de 100 años no podía ni debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA”, comenzó manifestando en una conferencia de prensa.

“El fútbol une tres continentes. El fútbol une seis países en un hecho histórico. Estoy sumamente feliz, sigo con ganas de bailar. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y sobre todo para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta”.

Estas palabras refieren a que Sudamérica solo recibirá los partidos inaugurales del Mundial 2030, que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos, que albergará el resto de la competición.

La información dada a conocer por Domínguez fue corroborada luego por la cuenta oficial de AFA en Twitter.

#2030 Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial 🏟 @Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del #2030 en su casa y con su gente.



¡Nos subimos a la fiesta mundialista! 👏👏👏👏 https://t.co/ozbBbQzdPY — AFA (@afa) October 4, 2023

El que también corroboró la noticia a través de sus redes sociales, fue el presidente de la AFA, Daniel Chiqui Tapia

#MundialCentenario 🏆



Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030 💪



¡Nos unimos a esta celebración mundialista! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/OePayiRzNI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023

El anuncio en ESPN

¡EL MUNDIAL 2030 SERÁ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY! Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, confirmó que los partidos inaugurales del Mundial Centenario darán inicio en estos países.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/qKfzNNjpyE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2023

Por su parte, el periodista de TyC Sports, Gastón Edul (cercano a la familia Messi) contó que la idea de FIFA es armar “un Mundial ambulante. Sudamérica solo recibiría a los partidos inaugurales. Efectivamente, la Selección Argentina va a debutar en el Mundial de 2030 en Argentina. De local”, dijo.