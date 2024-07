Mbappé llegó al Real Madrid: así fue la presentación y su primera declaración

Kylian Mbappé es un futbolista francés de 25 años y considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de los últimos años. Debido a su agilidad en el juego, fue comparado con Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, dos de los mayores exponentes del deporte en el siglo XXI, y este año le hará honor al portugués continuando su legado en el Real Madrid Club de Fútbol.

Kylian Mbappé llegó oficialmente al Real Madrid

En los últimos mercados de pases europeos, se rumoreó que Kylian Mbappé sería nuevo jugador del Real Madrid, uno de los mejores clubes de España. Finalmente, en junio de 2024 se confirmó el nuevo fichaje para “La Casa Blanca”.

Luego de siete años siendo jugador del París Saint-Germain Football Club (PSG), el francés quedó libre y el 3 de junio se confirmó su llegada al club de España por un contrato hasta junio de 2029.

Así fue la presentación de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid

Este 16 de julio comenzó la presentación oficial de Kylian Mbappé como nueva estrella del Real Madrid de España. La mañana comenzó con la revisión médica habitual en el Hospital Clínico de La Moraleja.

Kylian Mbappé se realizó los estudios médicos antes de firmar su contrato con el Real Madrid Foto: Real Madrid

Luego, de ello, se reunió con el presidente del club, Florentino Pérez, y el francés, que usará la camiseta del Real Madrid con el dorsal número 9, firmó su contrato por cinco años.

Kylian Mbappé usará la camiseta número 9 en el Real Madrid Foto: Real Madrid

“Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú lo has querido. Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan”, le dijo Pérez, y Mbappé ingresó al campo de juego del Santiago Bernabéu y fue recibido por más de 80.000 hinchas.

Oficialmente, Kylian Mbappé firmó su contrato con el Real Madrid Foto: Real Madrid

Luego de la charla con jugadores históricos y con las autoridades del club, de las aclamaciones de los aficionados y de tirarle pelotas a los hinchas que fueron a recibirlo en su presentación, Mbappé fue directo a su primera conferencia de prensa como jugador del Real Madrid.

La presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid Foto: Real Madrid

El primer discurso de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid

Frente a todos los hinchas presentes, que no dejaron de ovacionarlo, Kylian Mbappé dijo sus primeras palabras como jugador del Real Madrid. En primer lugar, agradeció a todos, y luego explicó: “Hoy se realiza mi sueño, soy un chico muy feliz. Estar acá significa mucho para mí. Ahora tengo otro sueño: estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este escudo”.