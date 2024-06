Copa América 2024: Cuti Romero le respondió a Mbappé por la comparación entre Eurocopa y Mundial

En la previa a la Copa América 2024 a disputarse en los Estados Unidos, Cristian “Cuti” Romero le respondió a Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid, quien hizo una polémica comparación entre la Eurocopa y el Mundial.

LA COMPARACIÓN DE MBAPPÉ ENTRE EUROCOPA Y MUNDIAL

“Siempre lo he sentido de la misma manera. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial”, dijo el francés sobre el torneo que comienza el 14 de junio en Alemania.

El delantero francés Kylian Mbappé en la ciudad deportiva de la selección nacional con miras a la Euro 2024, el lunes 3 de junio de 2024, en Clairefontaine. (Sarah Meyssonnier/Pool Foto vía AP) Foto: Sarah Meyssonnier

“Acá todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol muy similar”, aseveró un día después de su incorporación al Real Madrid.

PREVIO A LA COPA AMÉRICA, CUTI ROMERO LE RESPONDIÓ A MBAPPÉ

Cuti Romero fue consultado sobre las declaraciones de Mbappé previo al torneo americano. “Cada persona puede opinar lo que quiera”, dijo entre risas, en diálogo con Directv Sports. Paralelamente, no descalificó las palabras de Mbappé.

Cuti Romero y Paulo Dybala, amigos y jugadores cordobeses. (Archivo).

“Son opiniones de cada uno, se la respeta. El Mundial es la competición más difícil que me ha tocado jugar”, cotejó Romero, quien agregó: “He tenido la posibilidad de ganar todas las competiciones que he jugado con la Selección. No se puede explicar lo que se le pasa a uno por dentro cuando gana un Mundial”.

Por último, Romero dejó otras palabras sobre la Copa del Mundo: “Creo que es lo más difícil, pero cada persona puede opinar lo que quiera. La opinión es libre y si para él otras cosas son más complicadas está bien. Para mi el Mundial es la competición más complicada que me tocó jugar”.