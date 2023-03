Mateo Retegui, el goleador de Tigre, fue convocado a la Selección de Italia

Al buen momento que viene atravesando el goleador de Tigre Mateo Retegui se le suma una convocatoria sorpresiva. No, no fue Scaloni y un llamado de último momento: se trata de Roberto Mancini, el entrenador de la Selección de Italia.

El chico de 23 años, hijo del reconocido extécnico de hockey Carlos “Chapa” Retegui, fue notificado de la citación para la Azzurra y aceptó el desafío. Los compromisos en los que tal vez lo veamos en el campo de juego tendrán lugar a fines de marzo.

Mateo Retegui.

Retegui tiene doble nacionalidad y, por eso, fue tenido en cuenta por Mancini, que tiene serios problemas con la delantera de la Selección que, cabe destacar, no clasificó para ninguno de los dos últimos Mundiales de Fútbol.

Contra quién juega Italia

La próxima fecha FIFA en Europa se realiza en el marco de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. De esta manera, y de decidirlo el técnico de la Azzurra, podríamos ver al goleador nacido en San Fernando en dos oportunidades: frente a Inglaterra (como local, el 23 de marzo) y Malta (visitante, el 26 de marzo).

Qué pasa con los delanteros en Italia

“Los problemas son serios. Immboli está fuera (lesión) y tal vez Raspadori. Hay grandes interrogantes. Casi todos nuestros centrodelanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que sea titular, salvo (Wilfried) Gnonto, que jugó un poco más en Leeds y puede actuar en esa posición”, había dicho Mancini sobre la situación de los delanteros con los que cuenta.

Roberto Mancini convocó a Mateo Retegui (AP)

Y agregó: “(Gianluca) Scamacca también está lesionado, (Andrea) Belotti juega poco. Es en ataque que tenemos problemas, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y no juegan”.

Cuál es el nivel de Mateo Retegui

El delantero de Tigre atraviesa un gran momento en el fútbol argentino y su pase pertenece a Boca. En la última Liga Profesional fue el máximo anotador, con 19 goles. Por su lado, en el actual torneo, ya lleva seis tantos en seis encuentros.

Según trascendió, el Milan estaría interesado en sumarlo a sus filas.