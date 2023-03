Apuesta a la juventud: quiénes son los ocho sub 23 convocados por Lionel Scaloni

Este viernes, la AFA dio a conocer la lista de 35 convocados por Lionel Scaloni para enfrentar los amistosos de fin de mes ante Panamá y Curazao. No sorprendió que fueran parte de la nómina los 26 Campeones del Mundo pero, además, fueron incluidos otros nueve, entre estos, cinco “Europibes”.

Enzo Fernández y Julián Álvarez.

El mejor entrenador del 2022, que renovó su contrato hasta el próximo Mundial, piensa en un proyecto a futuro y queda claro con sólo ver la lista de convocados: la juventud de los jugadores es cuenta corriente y hay, incluso, ocho sub 23. Pero, ¿quiénes son? ¿cuál es la actualidad de los “chicos” que elige Scaloni?

Pibes y campeones

Enzo Fernández

Cumplió 22 años en enero. El “Dibu” Martínez lo tildó de “caradura” por la seguridad con la que se ganó el puesto durante el Mundial de Qatar y fue el fichaje argentino más caro de la historia. El pibe de San Martín hoy juega en las filas del Chelsea, donde pese a sus buenas actuaciones todavía no conoce el triunfo desde que llegó. No obstante, no hay dudas: lo veremos con la celeste y blanca por muchísimo tiempo más.

Enzo Fernández

Julián Álvarez

Aunque dé la sensación que la “Araña” juega hace décadas, lo cierto es que el chico de Calchín tiene 23 años recién cumplidos. Llegó al Manchester City con bombos y platillos y su entrenador, Pep Guardiola, manifestó su “obsesión” por el cordobés en más de una ocasión. Sin embargo, Álvarez es suplente y suma minutos de a poco, cuando entra de vez en cuando. En cuanto a La Scaloneta, su actuación en Qatar fue trascendental y no cabe dudas de que es un preferido del entrenador.

Julián Álvarez

Thiago Almada

En abril cumple 22 años. Es otro de los que pudo tener algunos minutos en Qatar y hoy es figura en la liga estadounidense. De hecho, en la primera fecha de la MLS fue figura tras darle el triunfo a su club, el Atlanta United F. C., con dos goles. Hay quienes dicen que tal vez esta división no sea la mejor vidriera para el jugador y abogan por una oportunidad en Europa, pero lo cierto es que Scaloni lo sigue teniendo en cuenta.

Thiago Almada

Los cinco “Europibes”

Nehuén Pérez

Tiene 22 años y nació un 24 de junio, una fecha por demás significativa. Se formó en Argentinos Juniors y con apenas 18 años lo compró Atlético de Madrid, que lo fue cediendo para que gane experiencia. El último destino del defensor fue el Udinese, en la liga italiana. Ya había sido tenido en cuenta por la Selección Mayor en entrenamientos y ahora le llegó una nueva oportunidad para mostrarse.

Nehuén Pérez

Máximo Perrone

Hace menos de un mes cumplió 20 años y en el último mercado de pases llegó al Manchester City, donde de a poco suma minutos. Surgido en Vélez Sarsfield, fue definido por Guardiola como un jugador que es “más rápido con su cabeza que con las piernas”. El mediocampista ahora llega a la Mayor.

Maxi Perrone. Foto: Prensa Selecci

Alejandro Garnacho

Es, quizás, el más conocido de estos cinco “Europibes”. Garnacho nació en España hace apenas 18 años y, justamente, el hecho de que sea español intranquilizaba -por la posible convocatoria de la Selección de ese país- a más de uno cuando empezó a deslumbrar con su talento en el Manchester United. “El mejor”, escribió sobre Cristiano Ronaldo, cuando compartía club con el portugués. Fue cuando el Kun Agüero le respondió “Porque todavía no jugaste con Messi”: todo parece indicar que llegó el momento.

Alejandro Garnacho

Facundo Buonanotte

Cumplió 18 años en diciembre y es compañero de club de Alexis Mac Allister en el Brighton & Hove. El volante surgió en Rosario Central y aseguró en las últimas horas que la convocatoria le “cayó de sorpresa”. Buonanotte había estado en las filas de Javier Mascherano recientemente en la Sub-20.

Facundo Buonanotte Foto: @RosarioCentral

Valentín Carboni

En dos días celebra sus 18 años. Es hijo del exjugador Ezequiel Carboni, quien emigró a Italia con su familia, incluido Valentín, que hoy comienza a destacarse en el Inter. El chico es suplente pero ya ingresó en cuatro partidos pese a su corta edad. No es la primera vez que Scaloni lo tiene en cuenta, también la Selección de Italia lo consideró y de hecho jugó con esos colores en categorías juveniles. No obstante tanto él como su hermano Franco tienen el sueño de jugar con la albiceleste.