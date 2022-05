De cara a tan solo dos días para que se dispute La Finalissima contra la selección de Italia, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, dialogó con la prensa y dejó sus sensaciones acerca de este partido y otros temas.

El crack argentino habló sobre el presente de la selección y otro temas.

Respecto del encuentro que se jugará en el estadio de Wembley, Inglaterra, el próximo miércoles, para definir al campeón de La Finalissima, entre Italia y Argentina, Messi no ocultó su interés: “La queremos ganar”.

Así, “La Pulga” comentó: “Para ellos también debe ser de esa manera, lo deben tomar así. Es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar y que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también”.

La respuesta de Messi a Lewandowski

Ya la previa de los encuentros del Mundial de Qatar 2022 se empiezan a vivir de a poco y comienzan a subir la temperatura. Argentina debutará contra Arabia Saudita, para luego enfrentar a México y Polonia en la Fase de Grupos. En ese sentido, Lionel Messi se refirió al referente polaco Robert Lewandowski, y dijo lo siguiente sobre el Balón de Oro:

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente, no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”.

Messi le respondió a los dichos de Robert Lewandowski sobre el Balón de Oro. Foto: AP

Para luego agregar: “Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo, no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

¿Quién es el candidato al Balón de Oro según Lionel Messi?

El capitán albiceleste también aprovechó la oportunidad para referirse a quién, según su visión, debería ser el ganador del próximo Balón de Oro.

El francés Karim Benzema fue clave en la obtención de la Champions por parte del Real Madrid. Foto: @RealEspartaB

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, comentó “La Pulga”.