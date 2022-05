Lionel Messi volvió a hablar después varios meses, en lo que fue su salida del Barcelona y su llegada en el París Saint Germain. El capitán de la Selección Argentina dio su punto de vista antes del duelo con Italia por La Finalissima.

“Todo lo que pasó después de la Copa, la alegría que tenía después de tanto tiempo de haberla peleado, haber conseguido algo con la Selección después de muchos veranos tristes, de haberla pasado mal, de haber perdido finales. Hoy ha cambiado todo, fue un verano diferente, donde la felicidad era completa y donde tenía pensado que todo siguiera de la misma manera, como había sido el año anterior en Barcelona… como toda mi vida, ¿no? Y en el medio pasó todo lo que pasó y fue duro, fue un cambio duro, un año difícil sinceramente, porque no fue fácil la adaptación”, expresó La Pulga en diálogo con TyC Sports.

Lionel Messi reveló que le pegó muy fuerte el coronavirus y tuvo secuelas. Foto: AP

Para el capitán de la Selección no fue fácil dejar su vida de la ciudad catalana y mudarse a París. “Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. Y estaba muy bien. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada”, agregó.

“Esto era todo nuevo para mí. Encima empecé tarde la liga porque llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla que me tuvo parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar. No podía hacer tres o cuatro partidos seguidos. Llegaron las vacaciones y dije ‘bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya pasó la adaptación’, y me agarró Covid”, remarcó.

Y reveló que la pasó mal cuando contrajo la enfermedad: “La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones”.

Qué dijo Lionel Messi tras las críticas que recibió y los silbidos

Uno de los más criticados, no solo por los hinchas, sino también por la prensa francesa, fue justamente Lionel Messi, quien por primera vez se expresó respecto a los silbidos que recibió en varias oportunidades en el Parque de los Príncipes.

“Es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque volvió a pasar un año más, porque no es la primera vez que les pasa al París una situación así, quedar afuera de la Champions de esa manera, y es entendible el enojo. Después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial, que fuimos los más señalados. Pero bueno, pasó”, aclaró.

El Mundial de Qatar 2022, el gran objetivo de Lionel Messi

El capitán de la Selección reveló que vio el sorteo desde su casa y está en sintonía respecto a los rivales que tendrá en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, se animó a realizar un pequeño balance de cómo ve al grupo de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Sabemos por experiencia que no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, que también celebrábamos el grupo y al final nos terminamos complicando. México es una Selección que siempre nos costó, que juega muy bien”, relató el capitán.

Por otro lado, dio su parecer sobre el Grupo C: “Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, es una selección que juega muy bien, que tiene la idea clarísima, con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y nos conocen muy bien a nosotros, y que seguramente va a ser un grupo difícil igual que el partido con Polonia. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante”.

“El primer partido del Mundial siempre es diferente, sea cual sea el rival, los nervios del primer partido. Para muchos de estos chicos va a ser el primer Mundial que juegan y quieras o no se siente la obligación de ganar, porque ganar el primer partido del Mundial es clave para todo lo que viene después por lo que te da. Pero la verdad es que este grupo está muy ilusionado, con muchas ganas y creo que nos estamos preparando bien para cuando llegue ese momento”, continuó.

La Finalissima contra Italia en la mira de Leo Messi

Por último, el astro argentino se refirió al duelo con la Azzurra del próximo miércoles, desde las 16, en el estadio de Wembley, donde jugará ante el rival que ganó la última Eurocopa 2021.

“Para ellos también debe ser de esa manera, lo deben tomar así. Es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar y que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también”, comenzó Leo.

Y remarcó: “Es una linda prueba para nosotros también. Es la campeona de Europa, si hubiese estado en el Mundial era favorita. Tuvo la mala suerte de quedarse afuera pero pudo haber clasificado antes en el grupo, cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido antes de ir al repechaje y no lo pudo hacer y después, por cosas del fútbol se quedó sin mundial”.