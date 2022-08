La nueva polémica de Boca: el entrenador de Sergio Romero cuestiona la decisión de Hugo Ibarra

Sergio “Chiquito” Romero no fue el reemplazo inmediato de Agustín Rossi que el mundo Boca esperaba. Pese a no llegar a un acuerdo contractual, el ex Lanús tiene la opción de irse con el pase en su poder en junio de 2023, decisión que no lo marginó del plantel como ha ocurrido en casos anteriores.

Agustín Rossi y su complicado momento en Boca (Prensa Boca)

Sin un claro dueño del arco “Xeneize”, el DT Hugo Ibarra opta por poner a Rossi bajo los tres palos, con el justificativo principal de que no ve preparado físicamente al recién llegado Romero. Ante la declaración, el entrenador personal del ex Manchester United presentó videos de su entrenamiento para refutar la postura.

Los videos del entrenamiento de Sergio Romero

El entrenador personal de Sergio Romero público una serie de videos de entrenamiento previos a la llegada a Boca Juniors, para demostrar que ya se encontraba a punto físicamente antes de arribar a la casa amarilla.

En cuanto a la lesión que venía arrastrando el jugador, su entrenador comentó que “La rodilla respondió muy bien. Es un gran profesional. Arrancamos el 25 de junio de menor a mayor, 30 a 40 minutos, después a mitad de la preparación hilamos en lo fino y respondió bárbaro. Sergio nunca se quejó de la exigencia de los entrenamientos”, afirmó Alejandro Santillan.

“Sí se ponía hielo por precaución, pero lo hacía en las dos rodillas. Más allá de los entrenamientos, Sergio es un arquero de partidos. Ahí se transforma. Si lo ponen el domingo, va a rendir muy bien.” Sentenció el Coach.