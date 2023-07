La imagen de Mbappé que da a entender donde jugará la próxima temporada

Un año más, la estrella francesa, Kylian Mbappé, vuelve a ser el foco del mercado pases europeo. Aun sin renovar su contrato con el PSG y a pocos días del comienzo de la pretemporada con el nuevo entrenador, Luis Henrique, al campeón del mundo en 2019, se lo vio con una particular vestimenta que causó revolución ¿Será su próximo destino?

Kylian Mbappé se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones y entrenando para prepararse para la pretemporada con el PSG junto a su nuevo entrenador, Luis Henrique aunque todavía no tenga definido su futuro. El jugador tiene la posibilidad de renovar su contrato con el club parisino o irse con el pase en su poder en el próximo mercado de pases.

Mbappé en Champions League con el PSG

En sus primeros días de relajación, a la estrella francesa se la vio visitando Camerún, país natal de su padre, y los últimos días regresó a Europa, más precisamente, en Le Thor, un pueblo de la región de Aviñón, en Francia. Según confirmaron fuentes locales, el crack tiene una casa allí, donde se lo vio con una vestimenta que adelantaría la decisión sobre su futuro.

Mbappé y la camiseta que eligió para entrenar, ¿ese será su futuro?

Mientras el crack francés se prepara para regresar a los entrenamientos, solicitó permiso para prepararse por su cuenta en el estadio municipal de rugby que se encuentra en la comuna. Al enterarse de la presencia de la estrella allí, varios fanáticos se acercaron con el sueño de conseguir al menos una foto.

Al salir a saludar a los hinchas desde un balcón, Mbappé llevaba puesta una camiseta de entrenamiento del París Saint –Germain, algo que muchos intuyeron que sería un adelanto de su renovación de contrato con el club.

Mbappé con la camiseta de entrenamiento del PSG Foto: wik

Lo cierto es que aún no está definido el futuro del 7, pese a que ni él ni el club se refirieron a su futuro, los deseos de Mbappé por vestir la camiseta del Real Madrid son de público conocimiento. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi dejó en claro que no están dispuestos a dejarlo ir gratis a mediados del año que viene, cuando vence su contrato, pero aún no han firmado ningún tipo de renovación, por lo que el futuro de Kylian es una incógnita.