Hasta la temporada pasada, el actual jugador del Real Madrid estaba en el PSG y se hablaba mucho de su relación con el técnico Luis Enrique. Ahora, en un video publicado, se ve al español reclamándole una actitud en particular al futbolista y haciendo referencia a Michael Jordan.

El fuerte reclamo de Luis Enrique a Mbappé

La cuenta de X, antes Twitter, @MovistarFutbol, mostró un video de la intimidad de un análisis previo a jugar frente al Barcelona por Champions League y el entrenador entonó efusivamente: “He leído que te gustaba Michael Jordan” y agregó un condimento picante a la charla.

Después de ganar la Copa Francia con el PSG, Kylian Mbappé habló de su futuro y se despidió del club parisino. (Prensa PSG)

“Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p..., tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. Ir a presionar para ser un líder”, y agregó: “Eres un fenómeno, un top mundial, pero no me vale eso, un líder de verdad nos ayuda en todo lo defensivo cuando no lo puede hacer con los goles”.

Además, era en las fechas que se rumoreaba que Kylian Mbappé se iba al Real Madrid, entonces el entrenador del PSG se lo recordó: “Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar”.

Las últimas declaraciones de Luis Enrique sobre Mbappé

Cuándo ya estaba en el equipo español, al entrenador le preguntaron en conferencia de prensa por el campeón del mundo en 2018 y respondió: “No lo vi. ¡Qué pesados son los españoles, madre mía! Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Una persona y un jugador único, excepcional, al que he adorado. También su hermano. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros. Le deseo lo mejor y que el Real Madrid pierda ante nosotros”