Luis Enrique y una pregunta que lo incomodó: “¿Has estado de espaldas en el partido?”

España quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 este martes al empatar contra Marruecos por los octavos de final, y luego caer en la tanda de penales. El favorito a pasar era el conjunto dirigido por Luis Enrique, pero los africanos les dieron pelea e hicieron historia.

Luis Enrique defendió a sus jugadores tras quedar afuera del Mundial. Foto: AP.

El DT español salió a hablar después del partido para defender a sus dirigidos e insistir con la forma de jugar que tiene La Roja, pese a la derrota tempranera.

El DT Luis Enrique consuela a sus jugadores tras la eliminación. Foto: AP.

El enojo de Luis Enrique en conferencia de prensa

Fiel a su forma de expresarse, el técnico español no pudo aguantar su enojo con la pregunta de un periodista que cuestionó el funcionamiento del equipo en cuanto a la supremacía del juego: “¿Has estado de espaldas? Si hay algo que hemos hecho, fue dominar el partido”, dijo.

Y luego agregó: “Estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Han representado a la perfección mi idea futbolística”. Para después cerrar: “No los cambiaría, voy por ellos a muerte”.

Eso sí, se dio un tiempo para la reflexión y para lo que significa esta derrota para España: “Tenemos una sensación triste, de decepción, por el apoyo que recibimos y no pudimos devolver con resultados”.

Luis Enrique conforme con la tanda de penales

A pesar de que España se fue de la Copa del Mundo igualando un récord solo registrado hasta hoy por Suiza vs Ucrania en 2006, cuando los helvéticos no convirtieron ningún penal en esa tanda, Luis Enrique aseveró estar conforme con la elección de los jugadores que patearon.

“Si ahora mismo tuviera otra tanda de penales, elegiría a los mismos tres que patearon. Yo elegí a esos tres jugadores y el resto lo decidieron ellos, imagínense mi ojo”, ironizó.

Luis Enrique se mostró molesto con una pregunta de un periodista. Foto: Selección de España.

España se retiró del Mundial en penales y no pudo anotar ninguno de los tres que pateó.

Al finalizar la conferencia, dejó una reflexión: “Me parece bonito que los niños hayan podido ver cómo se acepta una derrota: felicitando al rival, independientemente si uno lo considera justo o injusto”.

Y respecto de su futuro al frente de la selección, no quiso aventurarse: “No es momento ahora de plantear mi futuro, no tiene ningún interés. Mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto y si por mí fuera, seguiría toda mi vida”.