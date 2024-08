Kylian Mbappé publicó una foto de Lionel Messi llorando pero luego se aclaró todo

El astro francés Mbappe tuvo una catarata de tweets polémicos y ofensivos contra el argentino, el Tottenham, Manchester City, e Israel, entre otros, en la medianoche del miércoles. Después se aclaró que fue todo por un hackeo.

Qué publicaron sobre Messi en la cuenta de Mbappé

Durante los 20 minutos que la cuenta fue hackeada, los mensajes ofensivos apuntaron contra el mundo del fútbol y contra algunos ámbitos más. Luego, se recuperó la cuenta y fueron todos eliminados, pero no pasó desapercibido en ese tiempo. Miles de usuarios hablaron sobre el tema y por supuesto, no tardaron en llegar los memes.

Tweets del hacker.

Los hackers, en la cuenta de uno de los mejores jugadores del mundo, subieron las imágenes del capitán de la Selección Argentina llorando tras haber sido reemplazado en la final de la Copa América por la lesión y una descripción: “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol de toda la historia”.

Tweets de la cuenta hackeada.

Qué opina Mbappé sobre la comparación entre Messi y Cristiano

El francés siempre tuvo un fanatismo reconocido por el portugués Ronaldo, y desde chico que le tiene admiración, pero eso no le impide destacar al rosarino y entender la importancia que tiene: “Amo a Cristiano y era un gran admirador de él cuando era joven, pero empecé a aprender sobre Messi, porque cuando eres un gran admirador de Cristiano, cuando eres joven, no puedes ver lo bueno que es Messi, porque amo a Cristiano, pero crecí y ahora me gustan ambos”.