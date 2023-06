El PSG le dio un últimatum a Kylian Mbappé: cuál es la propuesta

Son días definitorios para el delantero del PSG Kylian Mbappé. El presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, ordenó que el francés tome una decisión en lo inmediato, considerando que en días más comenzará a correr su último año de contrato en el exequipo de Lionel Messi.

Las indicaciones desde Doha son que el delantero de 24 años o firme una extensión de su contrato más allá del 30 de junio de 2024 o que ingrese a este mercado de pases para ya poder vender su ficha.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain. (AP) Foto: AP

Por su lado, Mbappé se mostró convencido de respetar su contrato y quedar libre luego para fichar en el club que desee. Pero esta no es la opción ideal para los dueños del club parisino. De no renovar, la idea es venderlo y obtener no menos de 200 millones de euros.

Ya hubo varios cambios en el club, incluyendo la salida de Messi, por lo que Al-Khelaifi quiere tener certezas sobre lo que será el armado del proyecto: si Kiki continúa será el núcleo y si se va, el plan tendrá que cambiar.

Tiempo límite para Mbappé

Si bien no se fijó un plazo límite para que el jugador decida extender o no su contrato, la fecha inicial era hasta el 31 de julio.

Kylian Mbappé (AP Foto/Aurelien Morissard)

En caso de que quiera agregar otro año a su contrato actual podría hacerlo hasta esa fecha, en términos y condiciones que deberán renegociarse.

Si el delantero subcampeón no cambia de postura, el PSG buscará un comprador. Entre las opciones más probables suena Real Madrid, pero quizás Florentino Pérez prefiera aguardar a que se termine el contrato y poder sumarlo sin pagar por su ficha.