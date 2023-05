La IGJ apuntó contra Santi Maratea y declaró “irregular e ineficaz” la colecta para pagar la deuda de Independiente

La Inspección General de la Justicia (IGJ) declaró como “ineficaz e irregular” el fideicomiso de Santi Maratea, el influencer que impulsa una colecta para saldar las deudas del club Independiente, y solicitaron que el Departamento de Asuntos Judiciales del organismo nombre a un interventor judicial “de forma urgente”.

La IGJ volvió a señalar irregularidades en el fideicomiso, después de semanas de dudas y rumores sobre la conformación del contrato: el organismo apunta nuevamente a la inscripción del fideicomiso en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén, dado que Independiente tiene sede en la provincia de Buenos Aires y Maratea domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, según publicó Ámbito Financiero.

El influencer continua con la colecta para el Club Independiente.

Hasta el momento, la colecta que lleva recaudados $800.088.048,20, según la última actualización que brindó Maratea en su cuenta oficial de Instagram.

Desde Independiente informaron que apelarán la medida, para intentar que la colecta siga adelante. Ene se sentido, uno de los abogados del fideicomiso explicó que como el exarquero del Rojo, Miguel Ángel “Pepe” Santoro, una de las glorias del Rojo, es el fiduciante la firma del acuerdo se hizo en Neuquén porque “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

“Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro (ndr: Maratea es el fiduciario), que lo que hizo fue aportar $32.000, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto”, señaló Claudio Levy, uno de los abogados del fideicomiso, en declaraciones con Radio Mitre.

Asimismo, respondió otro de los puntos álgidos de la polémica colecta: por qué no se da a conocer públicamente el contrato de creación del fideicomiso: “Tengo el deber de confidencialidad con mi cliente. Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”, dijo.

El polémico 5 por ciento

Maratea, intermediario de la colecta por Independiente, admitió tiempo atrás que se llevará un 5% de “lo recaudado”, que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución, a pesar de haber dicho que no se iba a quedar con “nada” en la conferencia de prensa del jueves.

“Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, explicó Maratea en sus redes sociales.

“Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’, debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar”, comentó a continuación.

Pepé Santoro y Santi Maratea. Comienza la colecta para el "Rojo". Foto: Instagram

Independiente buscará primero levantar la inhibición por el pase de Cecilio Domínguez, por el que debe 5.700.000 de dólares a América de México y luego pagar las diferentes deudas.

“Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé a dónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de 170 mil pesos debiera explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo...”, ironizó.

“Ustedes saben la responsabilidad penal que tengo y la presión que sufro... puedo ir preso”, terminó en sus videos.