“No hay nada raro”: el abogado del fideicomiso de Santi Maratea para Independiente aclaró por qué se realizó en Neuquén

La colecta solidaria de Santi Maratea para ayudar a pagar las deudas del Club Atlético Independiente generó polémica por algunos puntos que se dieron a conocer del contrato, entre los que resalta el fideicomiso que se armó en la provincia de Neuquén. En este contexto, el abogado que lleva adelante la causa aclaró que se realizó allí porque “es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

En los últimos días, Maratea, el influencer que hasta el momento recaudó más de 600 millones de pesos para pagar las deudas de Independiente, fue muy criticado al contar que va a recibir el 5% de la colecta.

Además, Pablo Duggan contó en su cuenta de Twitter que el contrato del fideicomiso de Independiente se firmó en Neuquén. “¿Por qué? Para esquivar el control de la Inspección General de Justicia”, expresó el periodista.

El tweet de Pablo Duggan sobre el fideicomiso de Santi Maratea para Independiente. Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo el abogado del fideicomiso de Independiente sobre el contrato?

Claudio Levy, el abogado del fideicomiso creado para la colecta solidaria, habló con Radio Mitre y aseguró que Miguel Ángel “Pepe” Santoro es el fiduciante y Santi Maratea el fiduciario. Según el letrado, “el contrato es mucho más simple de lo que parece”.

“El fiduciante es Pepe Santoro, que lo que hizo fue aportar 32 mil pesos, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso... El fiduciario es Maratea, no hay nada raro. En el contrato está puesto que él cobra el 5 por ciento. Sobran los argumentos para que esto pase”, explicó.

Sobre la realización del fideicomiso en Neuquén, Levy dijo que “es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”. Luego, detalló que las personas que colaboren con la recaudación no son parte del contrato.

Al ser consultado por qué no se da a conocer públicamente el contrato del fideicomiso, Levy enunció que “tiene el deber de confidencialidad con su cliente”. “Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”, agregó.

Por último, el abogado aseguró que el dinero recaudado no se le dará directamente a Independiente porque está establecido en el contrato. “El club está sujeto a un cúmulo de deudas y existe el riesgo de que la recaudación de esta donación quede en Independiente y no cumpla con la finalidad del fideicomiso, por eso es imperioso aislar esos activos”, concluyó.