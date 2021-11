Jesús Dátolo fue decisivo el último fin de semana para que Banfield le de vuelta el partido a Vélez en el Florencio Sola, donde se llevó una tremenda ovación por parte de la hinchada. El mediocampista asistió y metió el gol del triunfo para llevarse al partido por 2 a 1.

Una vez terminado el partido, en el resumen que sale todos los domingos en Paso a Paso por TyC Sports, el mediocampista se mostró por primera vez con su flamante pareja, Bárbara Blanco, la hija de Víctor Blanco presidente de Racing.

La secretaría de la Academia confirmó su noviazgo con el futbolista de 37 años a través de su cuenta de Instagram. Durante el partido, Blanco estuvo en la cancha y dio su opinión sobre el partido del ex jugador de Boca: “Jesús y hubo un cambio total. Yo sabía que le iba a pegar al arco. No me defraudo. Estoy muy orgullosa de él y sé el esfuerzo que hace”.

El beso final entre el mediocampista con su flamante novia

Ambos están en pareja desde hace algunos meses, pero un histórico de Banfield habría sido clave para que se conozcan. Julio “El Jardinero” Cruz, viejo goleador del Taladro, los habría presentado en una cena que compartieron con amigos.

“Gracias por el aguante, por venir a verme, por aparecer en mi vida”, cerró Dátolo en el final de la entrevista, que terminó con un beso entre ambos protagonistas.