Marcelo Gallardo ganó el título que le faltaba en River. Con la Liga Profesional en su vitrina, el entrenador se dio lugar para festejar y pidió respeto por la decisión de su futuro. “Merezco la oportunidad de replantearme”, dijo sobre su continuidad.

El entrenador fue la voz más buscada por los periodistas una vez que la goleada ante Racing se dio por finalizada. Además de su satisfacción y su orgullo por el campeonato, Gallardo abrió el panorama después de diciembre.

“Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir”, firmó el “Muñeco”.

Su contrato con River finaliza a fines de diciembre y, con una elecciones de por medio, su renovación quedó en un plano titubeo.

Su mente es completamente ganadora. Recién ahora que cumplió su objetivo, adelantó: “No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club”.

Para ponerle más condimentos a su frase, Gallardo cerró: “Más allá de la reflexión que uno tiene que hacer, va a ser toda una decisión. La que sea será muy difícil. Deportivamente hablando hemos pasado por muchas situaciones, pero personalmente sí puede ser la más difícil”.