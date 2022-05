La victoria de Boca significó no solo el pase a las semifinales para enfrentar a Racing, sino que también el regreso de un buen nivel ante un Defensa y Justicia que no pudo hacer pie en La Bombonera. Sin embargo, hubo varios destacados, entre ellos, un Oscar Romero que tuvo una particular situación errada que hizo recordar a un gol de River.

Se trata del tanto que convirtió Juan Fernando Quintero en la victoria ante Newell’s en el inicio de la Copa de la Liga. En aquella oportunidad, el enganche colombiano le pegó de primera, ante la mala salida de Arboleda y terminó convirtiendo un golazo. Sin embargo, el debate se instaló sobre si fue fácil o difícil.

Todo esto, volvió a estar presente en la noche del martes después de la jugada del volante paraguayo. Allí, el 11 del Xeneize tomó el balón en movimiento, después de un mal rechazo de Ezequiel Unsain y le pegó con destino de arco.

Sin embargo, en esta oportunidad, la pelota terminó yéndose por fuera del segundo palo, perdiéndose la oportunidad de cerrar el encuentro.

Rápidamente, en las redes sociales se despertó el debate sobre aquellos que defendían que la acción del jugador de River mostraba su calidad. Mientras que varios sostenían que el remate del paraguayo era difícil y no se podía comprar con el colombiano.

“Era dificilísima, lo salió a apretar al defensor y no le quedo nada de ángulo”, “No le hizo un gol a Central Córdoba de Rosario que era más fácil, menos iba a hacer ese”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.

La asistencia de Oscar Romero a Juan Ramírez que despertó todos los elogios en La Bombonera

El enganche se hizo cargo de la pelota. Claro, Boca necesitaba marcar el segundo tanto que le diera la tranquilidad ante un Defensa y Justicia que estaba golpeado físicamente y no podía sostener el balón.

En ese momento, apareció un lanzamiento preciso a la espalda de los centrales por parte del 11 que encontró a Juan Ramírez para darle lugar al segundo tanto del Xeneize.