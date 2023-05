La cargada de Felipe Melo a los hinchas de River tras el triunfo de Fluminense

Felipe Melo es reconocido por su estilo polémico, dentro y fuera de la cancha. Esta vez, tras la histórica goleada 5-1 de Fluminense sobre River, no fue la excepción para el nacido en Río de Janeiro, que chicaneó al club Millonario por redes sociales. La cuenta de Instagram del club brasileño posteó un video del defensor haciendo el gesto de un cinco con la mano y riéndose hacia la cámara.

Durante toda su carrera, el jugador de 39 años se destacó por sus faltas fuertes, sus enojos dentro del campo y sus declaraciones controversiales. Ante River disputó un partido especial, ya que años atrás confesó ser hincha de Boca Juniors.

“Cuando me retire, me gustaría ir a ver un partido a la Bombonera con la gente, eso me da ilusión”, confesó en más de una ocasión. El 5-1 fue un encuentro especial para Melo, por su fanatismo por el Xeneize.

En el campo de juego tuvo un duelo con los jugadores riverplatenses por una dura entrada con las dos piernas hacia adelante que no llegó a impactar a Ignacio Fernández, pero que le valió la tarjeta amarilla al futbolista carioca. Todo el plantel Millonario protestó la roja en lo que fue una de las polémicas de la noche en el Maracaná.

Felipe Melo y su fanatismo por Boca

El ex Juventus se muestra habitualmente mirando los partidos de Boca y expresando su amor para los colores azul y oro. Sus compañeros de equipo cuentan que sabe las canciones del Xeneize y hasta las canta frecuentemente.

Para Melo, el triunfo en la fecha tres del Grupo D fue como ganar el Superclásico. “Esta podría ser la final de la Copa Libertadores, River es uno de los clubes más grandes del continente”, había declarado en la previa al partido contra los Millonarios.

Arenga, enojo, pierna fuerte y burla. Un combo completo para el defensor de 39 años, que fiel a su estilo eligió sobresalir.