Humberto Grondona reveló un desconocido detalle sobre la relación de Diego Maradona y Oscar Ruggeri

Humberto Grondona, hijo de Julio, quien fuera presidente de la AFA por 35 años, sorprendió y reveló algo que muy pocos sabían: Diego Armando Maradona no quiso a Oscar Ruggeri en el cuerpo técnico para el Mundial de Sudáfrica 2010.

En el canal de YouTube del periodista Flavio Azzaro, Grondona contó: “Lo llamamos a Carlos Bilardo para ser Director de Selecciones y nos dijo ‘Si Maradona quiere, ocupo el cargo pero de lo contrario, no’. Entonces nos juntamos con Diego, que llegó en un auto deportivo, y mi padre le explica la situación, a lo que acepta muy emocionado y sin condicionamientos sobre la presencia de Carlos”.

Humberto Grondona, hijo del ex presidente de la AFA

Y luego continuó: “Una vez que aceptó, nos juntamos de nuevo con Diego y cuando anoto a Ruggeri como técnico alterno, automáticamente me dijo: ‘Rompé ese papel porque no va”. Según el ex técnico de Arsenal, los Maradona no querían al ex defensor de la selección.

Además, Grondona explicó que durante el Mundial de Sudáfrica, en el cual Argentina quedó eliminada en cuartos de final, Maradona “se cortó solo” y reveló que su padre, Julio Humberto, no iba al predio porque “veía un ambiente raro”.

Ruggeri junto a Maradona en la Selección Foto: Twitter

Sobre Diego, contó: “Mi viejo lo veía bien durante los Juegos Olímpicos del 2008 y tenía el sueño de entrar al predio con él de técnico. No había manera de hacerle entender otra cosa”. Además habló sobre Alejandro Mancuso: “Él le daba los medicamentos y era empleado de Diego, por eso lo quiso en el cuerpo técnico. Y eso sucedió en su salida de la Selección, mi papá no lo quería a Mancuso”.