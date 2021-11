Tras conocerse la noticia de la arritmia que afecta a Sergio Agüero, el delantero de la Selección Argentina y del Barcelona, se comenzó a barajar la posibilidad del retiro temprano. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo con el hastag #FuerzaKun.

Pronto, las redes sociales "explotaron" de mensajes de apoyo para Sergio Agüero. Twitter @SoydelRojoCom

El ex delantero de Independiente recibió muchos mensajes de ánimo para su buena recuperación con el hastag que en poco tiempo se transformó en tendencia.

Apoyo de las redes con el hashtag #FuerzaKun

La noticia de la arritmia de Sergio Agüero no tardó en replicarse a lo largo y ancho de todo el mundo. Y fue por eso que pronto surgió este hashtag en apoyo al futbolista de 33 años.

Las distintas imágenes de Sergio Agüero con mensajes de apoyo circulando en las redes. Twitter @AtaqueFutbolero

Pronto, #FuerzaKun se volvió tendencia en redes sociales, más aún tras los rumores de un eventual retiro del jugador de la práctica profesional del fútbol.

Una imagen de sus primero años en la Selección Argentina, junto a Juan Román Riquelme. Twitter @PlanetaBoca

Hay que mencionar también, la cercanía del próximo Mundial de la FIFA, Qatar 2022, en el cual Sergio Agüero siempre era tenido en cuenta para integrar la lista de jugadores que representarán a la Argentina en ese evento, conformada por el técnico nacional, Lionel Scaloni.

El Kun Agüero en los tiempos en que disputaba el torneo doméstico, con la camiseta de Independiente. Twitter @EngranadosWeb

Las repercusiones por la noticia

Pronto, los medios masivos de comunicación se hicieron eco de la noticia de la arritmia de Agüero y de su eventual retiro prematuro. Así, entre otros, lo hizo saber Catalunya Radio este mismo viernes.

Al mismo tiempo, en España la noticia cobró gran relevancia. Mundo Deportivo aseveró que el futuro de la carrera del futbolista esta “en riesgo”, mientras que Sport alcanzó a titular con la posibilidad de su retiro. Además, ratificó la postura del Barcelona, actual equipo del Kun, que no emitirá un comunicado oficial al respecto hasta que transcurran los tres meses desde el diagnóstico inicial.

Ansu Fati, su compañero en el Barcelona, le dedica un gol tras conocerse la noticia de la arritmia de Agüero. Twitter @aguerosergiokun

Inglaterra, por su ligazón con su ex equipo, Manchester City, también se ocupó del tema. Así fue como el Daily Mail, The Sun y el Mirror pronto publicaron la noticia, aunque no se atrevieron a esbozar conjeturas demasiado certeras acerca del futuro de Agüero.

En Italia, la Gazzetta dello Sport y también en Francia, L’Equipe, plantearon el interrogante: ¿Sergio Agüero enfermo y obligado a retirarse?

Una arritmia cardíaca que preocupa

El Kun Agüero estaba disputando en el Camp Nou un partido contra el Alavés, el pasado 30 de octubre, cuando sintió una molestia a la altura del tórax que lo obligó a tener que retirarse del juego.

El las redes también se lo recuerda al Kun Agüero vistiendo la camiseta nacional. Twitter @RacingManiacos

Ante esta situación, no solo en el Barcelona sino también en su entorno y en todos los amantes del fútbol, se despertó una alarma que aún no puede apagarse y que supone que esta arritmia podría ser más nociva de lo que se creía en un principio.

Por el momento, lo que se sabe con precisión es que Sergio Agüero deberá permanecer fuera de las canchas por al menos tres meses, tiempo necesario para realizarle estudios y poder conseguir un diagnóstico más preciso de la arritmia que lo aqueja.

Antecedentes de problemas cardíacos en el fútbol

Recordado fue el caso del futbolista danés, Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco el pasado 12 de junio de 2021, mientras disputaba el primer partido de su selección enfrentando a su similar de Finlandia, por la Eurocopa 2020/21.

Allí, Eriksen casi a finales del primer tiempo, cayó desplomado al piso luego de recibir la pelota en un lateral. Pronto sus compañeros de equipo y rivales se percataron de lo que estaba sucediendo: Eriksen falleció por al menos unos instantes a causa de un paro cardíaco.

Pero fue gracias a la ayuda de la atención médica, que pudieron revivirlo. Las imágenes de ese momento quedaron grabadas en la retina de todos los que estaban observando el partido.

El momento en que Christian Eriksen cae muerto al suelo durante el partido de la Eurocopa 2020/21, frente a Finlandia. Twitter @Mochima

Otro caso resonante es el del defensor neerlandés, Daley Blind, quien fue diagnosticado con una afección cardíaca en diciembre de 2019. Sin embargo, en su caso, no tuvo que verse obligado a abandonar la práctica del fútbol profesional, siendo al día de hoy titular en la defensa de la selección de los Países Bajos.