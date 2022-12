“Espero que Croacia les meta cuatro”, el fuerte comentario de un periodista español contra la Selección Argentina

A menos de 24 horas de la disputa entre la Selección Argentina y Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, un periodista español apuntó contra el equipo de Lionel Scaloni y expresó su deseo para este martes.

“Lo que espero es que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que le meta seis”, expresó el periodista Juanma Rodríguez este domingo en el programa “El Chiringuito”.

Y agregó: “Son impresentables, no se puede defender todo. Esto no es el fútbol. Reconvirtieron al planeta fútbol. En semifinales no va a ser Argentina-Croacia, va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Espero que en la final les metan seis. El karma existe y les va a pasar”.

Pero eso no fue todo y el comunicador redobló la apuesta. “¿Está preparada Argentina para esto? ¿Está preparado este ejemplo de equilibrio como es el Dibu Martínez para que cuando palmen en semifinales y le meta el último penal Luka Modric venga un jugador de Croacia y le haga así (gesto de burla)? ¿Están preparados?”, concluyó.

Las respuestas de los argentinos en Twitter

Luego de que el mismo Juanma Rodríguez compartiera a través de su cuenta de Twitter un video con el segmento de sus polémicas declaraciones, varios argentinos le hicieron notar su enojo.

“Dicen que eres el periodista mas odiado de España...ahora entiendo...yo te aconsejo que no vengas a Aegentina”, “Che, y España cuántos goles va a meter en la semi fi... Ah no para!!!”, “Solo para que sepas, esto al argentino nos fortalece, hasta te diria nos sentimos invencibles cuando escuchamos tanto odio hacia nosotros”, fueron algunos de los comentarios.