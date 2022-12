Mundial Qatar 2022: la emoción y el orgullo de la hermana de Nahuel Molina tras el gol ante Países Bajos

Nahuel Molina convirtió su primer gol oficial con la camiseta de Argentina en el duelo por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante Países Bajos. Este lunes, la hermana del oriundo de Laguna Larga, Lara contó: “lo viví con mucha emoción y nervios”.

Entre risas, la familiar del lateral del conjunto albiceleste reveló en diálogo con Radio Mitre que se cortó la luz unos minutos antes del trascendental partido. Por este motivo, tuvo que ver el duelo por el pase a semifinales a través de su teléfono.

Nahuel Molina gana la posición y define (AP)

Al ser consultada por cómo vivió el gol de su hermano expresó una seguidilla de estados y emociones. “Al principio, me quedé dura y sorprendida. Después, lo festejé con toda la euforia y al último me emocioné y se me vinieron a la cabeza un montón de cosas de la familia”, expresó orgullosa y feliz.

Nahuel Molina fue homenajeado en Embalse tras la Copa América 2021.(gentileza Luciana Bornand)

“Él nos tiene acostumbrados y a la vez no porque lleva una carrera corta, pero va sorprendiendo y ascendiendo día a día”, aseveró sobre los logros del jugador de 24 años.

Cómo era y es Nahuel Molina

Molina compartió hogar y la vida con su hermano dentro y fuera de las canchas de la ciudad en Calamuchita. “Es bastante bueno y tímido y por eso no da muchas notas. Le cuesta la exposición por su timidez”, explicó sobre su compañero.

En tanto, la joven recordó que el jugador todo el día jugaba con la pelota: “Dormía, relataba los partidos con los que soñaba y nos despertaba gritando el gol dormido”.

El abrazo entre Nahuel Molina y Lionel Messi

“Es un ídolo para todos(Lionel Messi). Sentí la emoción de mi papá. Es algo increíble e inexplicable”, confesó Molina sobre qué sintió al ver a su familiar festejando junto al capitán argentino. En sintonía, estimó que para cualquier jugador “estar al lado de Messi es algo impresionante”.

Nahuel Molina y una imagen que guardará el resto de su vida. Foto: Nahuel Molina

Cómo reaccionaron los padres de Molina al gol de su hijo

Los padres del defensor del Atlético de Madrid se encuentran en Qatar apoyando a su hijo. “Hicimos una videollamada y están sin voz”, expresó la joven madre entre risas. Además, reveló que los mayores de edad estaban muy emocionados ya que ”es un sueño para ellos”.

La cávala antes de cada partido del Mundial de Qatar 2022

“No quiero ir a Qatar por el tema de las cábalas jaja. Ganamos todos los partidos en los que estuve en mi casa sola con mis dos hijas”, reveló sobre por qué no viajo al Medio Oriente para apoyar a su hermano en la Copa del Mundo.

La mujer concluyó su dialogo afirmando: “Sea cual sea el resultado hicieron un esfuerzo muy grande. Están muy lejos de sus familias, pero esta bueno que se sientan apoyados desde allá y desde acá”.