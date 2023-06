El siempre polémico Pablo Lunati se sumó a la guerra de árbitros: “A Abal lo echó Chiqui Tapia”

Un grosero error del VAR en un partido de la Liga Profesional terminó con la decisión del director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, de despedir al árbitro Diego Abal, responsable de esa jugada fallida. Ahora, el siempre polémico Pablo Lunati cuenta su versión de los hechos.

El exárbitro acudió a su cuenta de Twitter para sumarle condimentos a la polémica: “Tampoco es verdad, como informa el periodismo, que a Abal lo echó Beligoy, no tiene ese poder. A Diego lo raja Chiqui Tapia o Pablo Toviggino”, dijo, arrobando las cuentas del presidente de la AFA y del Tesorero.

Diego Abal fue despedido.

Según Lunati, Abal no será el único perjudicado: “Alguna cabeza más va a rodar”. Para Lunati, la presencia de la FIFA en el país por el Mundial Sub 20 es parte fundamental de la crisis.

“Es más, el fin de semana pasado fueron a ver al árbitro Nicolás Ramírez en la cancha de Boca. Aparte de Massimo Busacca, jefe del departamento de Árbitros de la FIFA, hay gente importante del máximo organismo del fútbol”, dijo para comentar cuál es, para él, la versión real de lo sucedido.

“En un partido X, Diego Abal fue el VAR de Fernando Espinoza. El maleducado de “Fernandito” empezó a putear a los jugadores y a hacer de las suyas, entonces Diego le dijo: ‘¡Fernando, el protocolo! Esto está siendo grabado, ojo el lenguaje que estás usando’. A lo cual Espinoza responde desconectándose el cable con la señal de Ezeiza y Diego Abal lo denuncia ante el tribunal de disciplina. Pero lo peor fue que Beligoy, después de hablar con Abal, terminó bancando a Espinoza. Ahí se rompe toda relación entre ambos”, explicó Lunati.

Uno de los polémicos mensajes de Lunati Foto: Twitter

También agregó que fue tras la reunión de Beligoy con los árbitros que “Chiqui (Tapia) o Pablo (Toviggino)” fueron quienes decidieron “rajarlo a Diego por semejante escándalo y sacarlo de Internacional a Espinoza”. La lectura que surge de esto es que este último dejará de ser uno de los argentinos con licencia para dirigir Conmebol o cualquier otro encuentro fuera del país.

“A mi me dicen por ahí y la experiencia dicta lo mismo: si te sacan la chapa de internacional a mitad de año, a fin de año no te salvas. Para mí Espinoza está afuera. Pero la verdad a mí me dicen que Beligoy también está afuera”, comentó y hasta se aventuró a nombrar reemplazantes.

“Se habla de Pezzotta, a mí me dicen qué hay un conejo en el sombrero y un pato en la piscina. ¡Gracias a Dios! No tengo dudas: habrá cambios en el arbitraje argentino, debo reconocerlo”, indicó, con algunos enigmáticos, que pueden entenderse como referencia a Héctor “Coneja” Baldassi (muy lejos de la gestión de Tapia) o Patricio “Pato” Loustau.

“Hoy ‘Claudito’ sabe que de lo único que se habla es del desastre del arbitraje argentino, lo demás está en línea, él lo sabe. Sabe que Espinoza lo expone, ya no sirve... Y Beligoy tampoco”, dijo.

“Acá me despido, voy a dedicarme a ambas políticas. Veremos que nos depara el destino. Eso sí: siempre estaré atento a los arbitrajes en los partidos de mi equipo, River. Será parte de mi vida hasta el día que me llame el Barbeta”, enfatizó.