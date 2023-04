Sigue la polémica por el penal a favor de Racing: “Estaba adentro del área”, afirmó Federico Beligoy

Luego de lo que fue la polémica por el penal a favor de Racing en el partido que empató con Independiente este domingo, el director arbitral de la AFA, Federico Beligoy, se mostró a favor de la decisión que tomó el árbitro del encuentro, Yael Falcón Pérez.

Para Beligoy, tanto el referí como el VAR tomaron la decisión correcta. “Desde el VAR confirmaron que la decisión era la correcta. Certificaron que la falta era sobre la línea y más adentro. Hay elementos contundentes para verificar que estaba adentro del área”, aseguró en diálogo con ESPN.

La discusión gira en torno a la jugada que tuvo el lugar a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Independiente ya ganaba 1 a 0. Entonces, Falcón Pérez cobró un penal para Racing al considerar que Javier Nicolás Vallejo empujó a Facundo Mura dentro del área.

Los jugadores se mostraron descontentos con la determinación del árbitro, que fue ratificada por el VAR.

“Es importante que la gente entienda que una decisión contundente en el campo de juego no se puede discutir en el VAR, sobre todo cuando las imágenes no muestran lo contrario. Fue una decisión acertada en campo y ratificada en el VAR”, dijo Beligoy.

Qué dijeron los jugadores de Independiente sobre el fallo

Uno de los que no dudó en hacer público su malestar fue el capitán del “Rojo”, Iván Marcone, no bien terminó el partido: “Nos vamos calientes porque no sabemos si es penal o no; no sé si el VAR actúa con lealtad o si nos quiere perjudicar. El referí le echa la culpa al VAR y el VAR no se metió”.

Y agregó: “Yo creo que hay que ser más justos: si no fue penal y fue una injusticia, ¿quién se hace cargo de eso? A veces te quieren perjudicar, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a salir adelante”.