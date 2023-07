El picante cruce de Diego Díaz con el Pollo Vigniolo: “Termina a las trompadas todo”

En el mundo televisivo todos recuerdan la picante rivalidad que se generó entre Diego Díaz y Sebastián Vignolo hace algunos años. Lo que empezó con una chicana fue creciendo cada vez un poco más y el duelo entre conductores, referentes de Tyc Sports y ESPN, respectivamente, paso de las indirectas a un cruce en La Bombonera que casi termina mal.

En una entrevista para el canal de Youtube del periodista Gonzalo Cardozo, el exjugador de Banfield y Platense contó que se cruzó con Vignolo en un partido de la Selección Argentina durante la pandemia y que le vino a la mente la posibilidad de “irse a las manos” con el actual conductor de ESPN.

“Me lo crucé en uno de los partidos que cubrí a la Selección argentina cuando jugó en la Bombonera, en plena en pandemia. Había terminado el programa de la previa que hacía en la cancha de Boca y quería matar el tiempo, pero en ese momento no había ni un puesto de gaseosa, panchos ni nada”, comenzó diciendo.

Siguiendo con la anécdota recordó: “Estaba sentado y no sabía que hacer durante esas tres horas y en un momento me levanté y fui a caminar por los pasillos interiores por si alguno vendía algo. No había nadie en el pasillo, pero justo viene de frente él caminando”.

“Mientras iba caminando y lo vi, dije ‘ya no hay marcha atrás, o termina a las trompadas todo o... no hay manera’. Ninguno podía esquivar al otro porque tampoco había gente que nos pudiera salvar”, aseguró el periodista.

“Cuando estábamos a uno o dos metros, abrimos los brazos y nos saludamos. Dijimos ‘bueno, ya está, ya pasó, ya somos grandes’. Me dijo ‘me equivoqué’, le dije que yo también y ya terminó”, expresó Diego Díaz, dando claras muestras de que ambos tuvieron una buena reacción.

El conductor de TyC parece no guardar rencores y se sinceró al hablar sobre si tiene o no una relación con el Pollo Vignolo: “No tenemos amistad porque no tenemos ambientes en común más allá de trabajar de lo mismo, pero está todo bien”, concluyó.

Cómo nacieron las indirectas entre Diego Díaz y el Pollo Vignolo

En el año 2018, tras un partido de River ante Godoy Cruz, Díaz y Vignolo se cruzaron en una guerra de egos, vinculada a su protagonismo en la TV.

Cada uno de ellos aprovechó su programa para mandarle una chicana al otro. “Hay exjugadores que están en los medios y muchos periodistas los critican, pero muchos de ellos se prepararon”, sostuvo Vignolo en La noche del domingo y agregó: “Algunos. Hay otros que jugaron 10 minutos y se piensan que pueden hablar”.

La respuesta llegó un día más tarde. “Hay periodistas que son de All Boys y de Boca... y algunos hacen el maquillaje que son de All Boys, pero bueno”, comenzó Diego Díaz y subió la apuesta: “Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Aunque sea un ratito”.