La sorprendente revelación de un exfutbolista sobre Néstor Kirchner: “Tuvo mucho que ver para que vuelva”

A lo largo de su historia el fútbol siempre se ha relacionado de alguna forma con la política y en un país como Argentina donde la pasión por la pelota atraviesa todos los ámbitos, se ve de una forma aún más explícita. Esta vez hablamos del expresidente Néstor Kirchner, quien fue recordado por Brian Sarmiento por ser quien lo “ayudó” a volver al país tras su paso por Europa.

Sarmiento siempre estuvo bajo los focos a lo largo de su carrera, no solamente por su forma de manejarse en los medios con sus declaraciones, o su participación en el Bailando con Tinelli sino también por sus polémicas dentro del terreno de juego.

En los inicios de su carrera, cuando se encontraba en las inferiores de Estudiantes de la Plata, Brian decidió irse a Europa bajo la famosa “patria potestad”. Algo que no gustó en AFA, por lo que según contó en su programa “Son Aviones”, Grondona lo había “proscripto” con una cláusula acordada entre dirigentes para que no lo contraten de ningún equipo mientras él esté en el poder, declarándolo “persona no grata”.

El exjugador de Banfield y Newell’s contó que estando en Europa tenía ganas de volver al país por los pocos minutos que estaba sumando en el Xerez de España. Es por eso que en esta anécdota recordó que el “querido” Néstor, “tuvo mucho que ver para que vuelva a jugar” en nuestro país.

El expresidente, reconocido hincha de Racing, se juntó con el dirigente Carlos Granero para hablar con Julio Humberto Grondona para poder destrabar el problema de Brian y así sumarlo al plantel de la “Academia”. Por ese motivo, para el rosarino Néstor Kirchner es “el número 1″.

Como le fue a Sarmiento en Racing

La relación entre Brian Sarmiento y Racing no tuvo la mejor historia. Tras la resolución de su conflicto en AFA, el volante se sumó al equipo dirigido en aquel entonces por Alfio Basile.

Brian Sarmiento en su breve paso por Racing Foto: wik

El rosarino solo disputó 4 partidos en un año con la camiseta de la “acadé” y lo más recordado de su paso por el Cilindro es su anécdota del día que Teófilo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario tras perder el clásico con Independiente.