¿Se va el Pollo Vignolo de ESPN? La polémica que envuelve a los canales deportivos: “El final está cerca”

Los programas de deportes cada vez buscan realizar un poco de show para atraer televidentes, ya que los alarmantes números bajos de rating golpean canales como ESPN o TyC Sports.

Sobre el primero surgieron fuertes rumores sobre el desprendimiento del canal de una de sus máximas figuras. En las últimas horas, un ex Torneos, Flavio Azzaro, reveló los flojos números que manejan los gigantes de los deportes a nivel nacional y anticipó que “el final está cerca”.

Azzaro pronosticó un "final de los canales de deportes". (Collage).

El bajo rating, la razón que condiciona la continuidad del Pollo Vignolo

El controversial periodista, Flavio Azzaro, explicó en su canal de Youtube la difícil situación que atraviesan los principales canales de deportes en televisión, compartiendo un informe del especialista, Ignacio “Nacho” Rodríguez.

Según esos datos, ningún producto de las señales mencionadas alcanza los dos puntos de rating y hay preocupación en las altas esferas tanto de Disney Argentina como del Grupo Clarín. “Ya no sé si habrá tiras, programas como hay hoy, porque cada vez los mira menos gente”, lanzó Azzaro.

El informe del rating de Nacho Rodríguez compartido por Azzaro Foto: Internet

Es que el informe de Rodriguez detalló que solo F90, Equipo F, ambos programas de Vignolo, y F12, producto de Mariano Closs, superan habitualmente el punto de rating. Los registros son similares a los que tienen los partidos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana: un promedio de entre 1 y 1,10 unidades en el encendido, es decir, entre 100.000 y 110.000 televidentes en vivo.

Asimismo, Azzaro aseguró que “si esto sigue así, los derechos del fútbol argentino pasarán a las señales de aire o a otro tipo de servicio, porque hay mucha gente que no paga el Pack y mira los partidos por Fútbol Libre”. Además, remarcó que el que más pierde es Disney porque “la diferencia entre ESPN y TyC no es tan grande como se pensaba, teniendo en cuenta lo que invierten uno y otro”.

“Estamos en presencia de un cambio de paradigma, ya no marcan agenda como la marcaban antes”, aseveró, y sentenció: “Esto se trata de lo que ellos más esconden, que es: ´La pelota me la llevo porque soy el dueño y no quiero que nadie más juegue si no juego yo´. Este es el verdadero número, el que no se puede disimular: el del rating. Ahora ya el rating no los avala, la gente no los elige, la credibilidad bajó. ESPN y TyC Sports empiezan a dejar de tener un lugar preponderante. Los canales de televisión deportivos están apagados”.