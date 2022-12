El periodista español que criticó a la Selección Argentina cuestionó el triunfo: “Mundial comprado”

Argentina es campeón mundial y todo es alegría. Sin embargo, no es lo mismo para Juanma Rodríguez, el periodista español que había criticado a la Selección sumó una nueva queja y dijo que fue un “mundial comprado”.

El panelista de El Chiringuito TV deseó que Croacia le gane a la Argentina por cuatro goles.

El comunicador miembro del reconocido programa “El Chiringuito” volvió a utilizar su cuenta de Twitter para lanzar comentarios en contra del equipo de Lionel Scaloni. “¡Qué verguenza! Que se lo den ya”, “Estaba claro. Que se lo entreguen”, escribió.

Los polémicos tuits de Juanma Rodríguez, el periodista español que deseó que Argentina perdiera contra Croacia. Foto: CapturaTwit

Pero eso no fue todo y siguió. “Argentinos, me debéis este Mundial y lo sabéis”, palabras que desataron la furia de varios usuarios de la red social del pajarito. “No sabés nada de fútbol. Aquí está Argentina campeón”, “Feliz cumpleaños Juanma, gracias por mufar a cada rival que tuvimos. De regalo te vamos a mandar unas servilletas para secarte las lágrimas”, le comentaron.

Los polémicos comentarios de Juanma Rodríguez contra la Selección Argentina

Juanma Rodríguez fue el centro de la escena cuando en semifinales, instancia en la que la Selección Argentina se iba a enfrentar a Croacia, manifestó su deseo en contra de la albiceleste.

“Lo que espero es que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que le meta seis”, expresó durante una de las emisiones del programa “El Chiringuito”.

Y agregó: “Son impresentables, no se puede defender todo. Esto no es el fútbol. Reconvirtieron al planeta fútbol. En semifinales no va a ser Argentina-Croacia, va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Espero que en la final les metan seis. El karma existe y les va a pasar”.