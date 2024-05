El motivo por el que AFA le prohibió a un jugador de Boca ir a los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca de comenzar y la Selección Argentina Sub 23 de fútbol es una de las disciplinas que estará presente en la cita. Sin embargo, en las últimas horas, habría un jugador de Boca que no podría ir por una decisión de AFA.

La decisión que tomó la AFA sobre el futbolista de Boca

En los últimos días, el defensor del Xeneize, Nicolás Valentini, perdió terreno en la consideración del entrenador Diego Martínez por un conflicto con la dirigencia del club y no juega un partido oficial desde el 6 de abril a pesar de entrenarse.

Parte de las instalaciones que AFA tendrá en su Centro de Entrenamiento y oficinas en Miami. (Prensa AFA) Foto: Prensa AFA

Según los periodistas, @CLMerlo y @GringoCingolani, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que todos los jugadores que tengan conflictos por renovaciones de contrato, no sean citados a los Juegos Olímpicos de París 2024. La resolución es algo que excede a Javier Mascherano y deberá buscar un reemplazante si la situación se mantiene.

Valentini, defensor de Boca, citado a la selección mayor. (Prensa Argentina)

Participaciones de Valentini en la Selección Argentina

El futbolista de Boca jugó el Sudamericano Sub 23, y era uno de los mejores considerados por el técnico para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, si no arregla el conflicto contractual, no podrá estar. Además, por la lesión de Marcos Senesi, el zaguero había sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina mayor en la última gira por los Estados Unidos.