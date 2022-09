El impresionante video donde Diosito y Rodrigo de Paul son uno: ¿Se suma a El Marginal?

Luego del cambio drástico de look que realizó el jugador de la selección argentina Rodrigo de Paul, sus propios compañeros no pararon de compararlo con el emblemático personaje que interpretó Nicolás Furtado en “El Marginal”, Diosito. Por su rubio furioso y su barba negra, no solo sus compañeros fueron los que lo señalaron como el hermano gemelo, sino también los propios fans en las redes sociales.

Es que el papel de Diosito en la serie fue fundamental y sus diálogos con Mario Borges, su hermano, que después nos enteramos de que era el padre, son de los más recordados por los fanáticos en las redes sociales. Con el perfil alto que ganó en los últimos meses Rodrigo por su relación con Tini y la escandalosa separación con su exesposa, Camila Homs, el jugador dejó de estar en tapa solo de portales deportivos, sino en la mayoría de farándula.

Rodrigo de Paul y su comparación con "Diosito".

¿Cómo es el video donde Diosito y Rodrigo de Paul son una sola persona?

Mediante la tecnología llamada Deep Fake, un usuario argentino puso la cara de Paul en varias escenas de “El Marginal” y el resultado es extraordinario. Desde la cuenta de deepfakesar, el usuario publicó el video y escribió “Diosito de Paul. ‘rodridepaul’ es Diosito en ‘elmarginaloficial’”. En pocos minutos, el clip logró miles de reproducciones y me gusta y se hizo viral por la buena calidad de edición que tiene.

Esta clase de tecnología es la que permite ponerle la cara de una persona a otra, pero no en una foto en donde la imagen queda sin movimiento, sino en un video que es mucho más complicado. Mediante Inteligencia Artificial se ha logrado poder realizar trabajos profesionales con esta tecnología, como en películas o series que han querido recrear a personajes con los mismos actores pero en su versión más joven.

En este caso, se puede ver a Rodrigo de Paul cruzando por los pasillos de San Onofre, discutiendo con Marito, peleándose con quien se le cruce y teniendo las salidas que siempre amaron los fanáticos de Diosito y la duda que le generó a todos después de este video ¿y si Rodrigo de Paul se suma a una nueva temporada de la serie?