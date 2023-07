El histórico logro que consiguió el equipo de Valorant del Kun Agüero y que hasta Lionel Messi apoyó

KRÜ Esports, equipo profesional de eSports de Sergio “el Kun” Agüero, sigue con su paso indomable demostrando su profesionalismo y potencia deportiva. Esta vez, el poderoso roster logró la victoria ante Leviatán por 3-1 y conquistó la llave superior del LCQ Américas que lo lleva directo al Mundial.

Desde Los Ángeles, el equipo conformado por Klaus, NagZ, DaveeyS, KeznitdeuS Melser, Axeddy y liderado por Atom y Alan, supo reponerse de los resultados en la pasada edición de VCT Américas y desde el inicio de Last Chance Qualy, demostró un enorme crecimiento al acumular 5 victorias al hilo MIBR, Furia, Cloud 9 y Leviatán para así llegar a la Gran Final: el Valorant Champions 2023, la competencia de calibre internacional que reunirá a los 16 mejores equipos del mundo.

Con el objetivo de aportar al crecimiento general de la industria, creando un puente entre el deporte tradicional, el streaming y los esports, fiel a su estilo, KRÜ Esports logra trascender cualquier instancia deportiva para ir más allá y brindar lo mejor a su audiencia. Sin lugar a dudas, esto se vio reflejado en esta apasionante final; gracias a la incondicionalidad de los hinchas que se reunieron para alentar al equipo en distintos países del mundo como Argentina, Chile, México, Ecuador, Colombia, el poder de LATAM y la pasión que genera este equipo, quedó demostrado. Tanto es así que hasta el número 1 a nivel mundial, Lionel Messi, brindó su apoyo al equipo del Kun.

“Estamos felices de haber logrado este triunfo. Sabíamos que con los cambios que hicimos podíamos encontrar una buena estructura de trabajo, pero no esperábamos ver los frutos tan pronto. Siempre les pido a los jugadores que principalmente disfruten y si bien en la Liga no se dio, después tuvieron tiempo para descansar y volver con todo para el Last Chance donde ya se los veía superunidos. Han hecho un gran trabajo de equipo y los resultados están a la vista”, expresó al respecto Sergio Kun Agüero, creador y CEO de KRÜ Esports.

Que es el Valorant

Valorant es un hero shooter en primera persona multijugador gratuito desarrollado y publicado por Riot Games. El juego se anunció por primera vez con el nombre en clave Project A en octubre de 2019. Fue lanzado para Microsoft Windows el 2 de junio de 2020, después de su beta cerrada lanzada el 7 de abril de 2020. Valorant se inspira en la serie de videojuegos de disparos tácticos Counter-Strike y toma prestadas varias mecánicas, como el menú de compra, los patrones de spray y la imprecisión al moverse.

En 2022, dado el éxito del juego en Argentina, la provincia de Buenos Aires fue elegida como la sede para disputar la final regional del VCT de VALORANT y el Last Chance Qualifier, donde el subcampeón de Brasil jugará contra el subcampeón de Latinoamérica.