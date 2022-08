El formidable gesto que Matías Almeyda tuvo con Ezequiel Cirigliano

El caso de Ezequiel Cirigliano conmocionó al mundo del fútbol: el ex mediocampista de River, de último paso por el SSD Cynthialbalonga de la Serie D de Italia, fue detenido en Caseros por ingresar a robar una casa armado.

Almeyda inicialmente fue compañero de equipo de Cirigliano en River, y luego, cuando el “Pelado” agarró la dirección técnica del Millonario en 2011, fue su dirigido. El hoy entrenador del AEK Atenas de Grecia tiene algo que lo une de manera fuerte con Cirigliano: también sufrió de depresión.

Ezequiel Cirigliano, ex River, detenido por robar en una casa. Foto: Doble Amarilla

Siendo más que palabra autorizada en el tema, Almeyda tuvo un gran gesto con el ex jugador de River y Godoy Cruz: le pidió a Dolores, su psicóloga, que se acerque al futbolista, quien permanece alojado en una comisaría del conurbano bonaerense. La profesional trató al “Pelado” durante cuatro años.

Lo que decía Almeyda sobre la depresión

En noviembre de 2012, en una entrevista con la revista Hola, el ex director técnico de River explicó: “El futbolista está lleno de sueños y de objetivos que intenta cumplir. Cuando uno no juega más, no queda nada de eso. Pasás de la hiperactividad a la inactividad absoluta, así me fui alejando de todos”.

Almeyda y un gestoa para destacar con Ezequiel Cirigliano Foto: TycSports

Además contó cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que necesitaba ir a terapia: “La llevamos a hacerse un psicodiagnóstico (a Sofía, su hija) y cuando le llegó el turno de dibujar a la familia, hizo a su madre como una reina, a sus hermanas como princesas... Y a mí como un león viejo, enfermo, triste. Ahí me cayó la ficha”