El primo de Ezequiel Cirigliano rompió el silencio: “Está con depresión desde que se fue de River”

La historia de Ezequiel Cirigliano conmocionó al mundo del fútbol después de que se conociera que fue arrestado tras intentar robar una casa en Caseros. Mientras fue indagado esta mañana en los Tribunales de San Martín, un familiar del exfurbolita de River rompió el silencio y reveló detalles de cómo se encuentra.

Claudio, primo del exvolante del Millonario, sostuvo que “el público conoce a Ezequiel como un gran jugador, pero nosotros lo conocemos como familia y es una gran persona”. Y, entre lágrimas, agregó: “Ezequiel toda la vida se dedicó a su familia, a la gente, a sus amigos, nunca quiso dejar el barrio, es una persona completamente ajena a la fama, al dinero. Ezequiel es una buena persona, compasiva, alguien que permanentemente busca ayuda”.

Ezequiel Cirigliano, ex River, detenido por robar en una casa. Foto: Doble Amarilla

La salida de River, le principal detonante de la crisis que vive Ezequiel Cirigliano

En las últimas horas, fueron muchas las versiones que apuntaban a que el exfutbolista de River sufría de depresión desde que se marchó del conjunto de Núñez, donde debutó y supo estar en uno de los momentos más duro de la institución millonaria.

En ese marco, el primero remarcó que “su problema nace con el desarraigo del club que lo formó, que lo puso como figura a futuro y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hicieron que él cayera en un pozo depresivo”.

Ezequiel Cirigliano, el ex River que supo ser una de las joyas del Millonario y ahora quedó detenido. Foto: Doble Amarilla

“No es facil para un chico de 20 años estar en una situación donde todos te alaban, te dicen que sos un genio, un fenómeno, un ídolo, y de repente sos la peor persona del planeta”, agregó.

“Ezequiel tiene una depresión que con el transcurso del tiempo es muy difícil de manejar para la familia y los amigos. Ha hecho distintos tratamientos y se fue levantando, se fue sintiendo más fuerte y pudo volver a jugar, pero él lo único que quiere hoy es estar tranquilo, quiere estar bien, con su familia”, completó Claudio en diálogo con D Sports Radio.

Las declaraciones del abogado de Ezequiel Cirigliano

En la mañana de este martes, Ezequiel Cirigliano fue citado por la Justicia para prestar declaración indagatorio por el hecho que se le imputa, portación de armas de guerra y violación de domicilio, en un intento de robo. La declaración la realizó en los Tribunales de San Martín.

Ezequiel Cirigliano tuvo un último paso en Godoy Cruz. Foto: Doble Amarilla

“Sabemos que hay una causa por tenencia de armas. Nuestro detenido viene padeciendo problemas psicológicos desde 2015, con una angustia y depresión muy grande a partir de su salida de River, desde lo cual ha entrado en estados de pánico y angustia por las que ha sido medicado. Su familia es muy contenedora y está siempre al lado”, contó Guillermo Vera, letrado defensor del volante.

“Acá no hay ningún hecho delictual en cuanto a peligro con un arma. Él no salió a poner en peligro la vida de terceros. No hubo ningún intento de robo ni violación de domicilio. Eso con el transcurso del expediente lo vamos a probar”, remarcó.