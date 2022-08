El contrato de Marcelo Gallardo culmina a fin de este año, y cómo siempre surge la inevitable pregunta: ¿seguirá en River? Jorge Brito, presidente de la institución, piensa seducir al DT con algunos nombres para que el “Muñeco” se decante por renovar al menos un año más.

Al empresario le consultaron sobre la renovación de uno de los máximos ídolos del club y respondió de manera contundente: “La decisión de si sigue o no es de Marcelo. Si fuera por mí, le hago contrato por tres años hasta el final de mi mandato. Yo no digo que no tenga reemplazante, pero Gallardo es el técnico que River quiere tener”.

Jorge Brito, presidente de River

Con el claro objetivo de ganar la Copa Libertadores 2023, a la cual River aún no clasificó, Brito piensa en varios ex jugadores del club que le aportarían jerarquía al plantel y mejorarían las chances de una hipotética renovación del entrandor.

Ramiro Funes Mori

El defensor campeón de América en 2015 bajo las órdenes de Gallardo firmó recientemente su vínculo con el Cruz Azul hasta fines de 2023 y la idea es que vuelva después de su paso por el club mexicano.

Funes Mori pasó por el Everton de Inglaterra

Matías Kranevitter

Un viejo conocido de Gallardo, quien potenció al mediocampista también campeón de la Libertadores con el Millonario, que finalizará su contrato con el Monterrey en diciembre de 2023. Luego de eso, la idea es que Kranevitter regrese a River.

Kranevitter y Funes Mori, ambos canteranos de River

Roberto Pereyra

El “Tucu” dio el salto a Europa luego de su salida de River hace ya más de 10 años. Ahora en el Udinese, el mediocampista de 31 años finalizará su contrato con el club italiano en junio del año que viene y haría fuerza para regresar a River.

El ex River pasó por la Premier League

Nicolás Otamendi

El único de la lista en no haber pasado por el club. El defensor de la Selección Argentina es confeso fanático del Millonario y tendría pensado vestir la banda luego del Mundial de Qatar, pese a finalizar su contrato con el Benfica en junio del año próximo.