“Me tienen repodrido de hablar de hace 12 años”: Matías Almeyda se enojó porque le preguntaron sobre su ascenso con River

El entrenador argentino, Matías Almeyda, se acaba de consagrar campeón en la liga de Grecia con su equipo, el AEK de Atenas, y al ser consultado en una entrevista televisiva, respondió de forma molesta ante una pregunta deportiva.

El “Pelado”, supo ser uno de los mejores números “5″ de River y también de la Selección Argentina, y fue justamente con el equipo Millonario, que logró el histórico ascenso a Primera División, luego de que River haya descendido a la Primera B Nacional.

¿Por qué se enojó Almeyda cuando le preguntaron sobre River?

Dejó un mensaje claro: no quiere hablar del pasado, y más cuando transcurrió tanto tiempo. Y es que Almeyda dialogó con el programa F90 (ESPN) y fue consultado acerca de su recordado ascenso a Primera dirigiendo a River.

“Me tienen podrido”, lanzó el entrenador.“Siento que minimizan lo que hago”, agregó. E hizo mención de que acababa de salir campeón en Europa y que poco le preguntaban acerca de este logro, si no de lo que sucedió hace 12 años.

“Creo que mi carrera es mucho más importante que 12 años. Siempre he sido muy respetuoso, siento que minimizan lo que hago”, continuó.

“Yo hoy fui campeón, vamos a hablar de mi campeonato. River ya pasó: se ganó 14 campeonatos, Libertadores... Yo estuve en el momento que tuve que estar. El que lo quiera minimizar, que lo minimice, el que le quiere dar valor, que se lo dé. Yo quedé completo: di lo que tenía que dar como hincha de River, como exjugador, como entrenador”, finalizó.

Después, aprovechó para recordar su presente: “Hoy disfruto de otras cosas: fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa en una liga que es complicada. No puedo hablar de hace 12 años atrás: estaba mi papá vivo hace 12 años atrás, no puedo volver para atrás”.

“Lo mío es hoy. En una semana juego otra final y quiero ser campeón otra vez en la Copa”, finalizó en la entrevista.