¡Casi se le escapa! El Kun Agüero habló con el Pollo Vignolo y dejó entrever de qué cuadro es hincha él

Picante como pocos, el Kun Agüero por más que no siga jugando de manera profesional, demuestra que es un gran gambeteador y encarador. Y en esta oportunidad, el Pollo Vignolo lo “sufrió” en carne propia.

El "Kun" volverá a ponerse los cortos y los botines para un encuentro en el elenco ecuatoriano. Foto: @BarcelonaSC.

En un diálogo del programa F90 transmitido por ESPN, Agüero habló con los periodistas desde Ecuador, a la espera de lo que será “La Noche Amarilla”, un partido que organiza el Barcelona de ese país en Guayaquil.

La reaparición del Kun ante las cámaras fue con todo: en la entrevista aprovechó para chicanearlo a Sebastián Vignolo en cuanto a de qué cuadro es hincha el periodista.

Casi se le escapa al Kun

Durante la charla, Vignolo hizo referencia al color amarillo del buzo del Barcelona de Ecuador que tenía puesto Sergio Agüero. A lo que el exdelantero de la Selección Argentina, rápido de reflejos, aprovechó para comentar que ese color a Vignolo le gusta mucho.

“A vos te gusta porque es amarilla”, en una clara alusión de que el Pollo sería hincha de Boca.

Pero, en seguida, Vignolo trató de salir indemne de la situación: “Sí, me gusta el amarillo y negro de Peñarol, me encanta, me parece espectacular. Además, es un color que me queda bien”.

Pero el Kun redobló la apuesta: “La blanca y roja no te queda bien (haciendo referencia a los colores de River). Yo cuando te veo, te veo más con estos colores”.

Y claro, todo se desmadró: “¿Estás loco vos? Vos me viste con la remera la roja y blanca y dijiste que me quedaba pintada”, respondió algo acalorado Vignolo.