¿Cada vez más cerca del regreso de Lionel Messi a Barcelona? El aval de La Liga que llevó a la reunión de Jorge y Joan Laporta

La Liga llevó buenas noticias para el Barcelona en su plan por intentar traer de regreso de Lionel Messi al club para la próxima temporada. De acuerdo a lo que informaron varias fuentes desde España, el club ya tiene el “ok” para ofrecerle un contrato a su máximo ídolo.

De hecho, Jorge Messi habló a la salida de la reunión que mantuvieron con Joan Laporta que acerca aún más a un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona. El papá del astro argentino estuvo en la ciudad española donde fue sorpresa la cumbre que tuvo con el mandamás del conjunto culé.

“Messi quiere volver al Barcelona y me encantaría que volviera. Es una opción”, dijo a la salida mientras estaba rodeado de periodistas españoles que insistían a la posibilida de que el ídolo argentino vuelva al club. Sin embargo, no confirmó nada y aseguró que aún no hay nada concreto: “Ya veremos”.

La cumbre entre el papá del capitán de la Selección Argentina y representante se dio después de que La Liga diera el “ok” para el plan de viabilidad que presentó el Barcelona para hacerle frente al fair play financiero. La principal cuestión pasa por cubrir los gastos del club con los ingresos, algo que ya se subsana con la salida de contratos como el de Jordi Alba o Sergio Busquets.

La reunión duró 40 minutos donde no trascendió los puntos principales de la cuestión, pero todo apunta a que se allana el camino para que Leo pueda regresar a Barcelona. Lo cierto, que en palabras de su papá, es el principal deseo del futbolista.

Justamente, se había hablado en diferentes ocaciones sobre la posibilidad de que Messi juegue uno o dos años más en el máximo nivel de Europa antes de pasar a una liga menor como lo puede ser la MLS o en Arabia Saudita, donde le ofrecen un contrato millonario.

Lionel Messi entró a la cancha con sus hijos Thiago Messi y Mateo Messi en su último partido en París Saint-Germain (PSG). Foto: Franck Fife

En caso de que no pueda concretar su regreso a España, estas dos son las principales ofertas que tiene sobre la mesa, aunque hay rumores de que algunos equipos de la Premier League podrían buscarlo para fortalecer sus fichas y con vistas a una competición europea.

El capitán de la Selección Argentina tiene como objetivo disputar la Copa América 2024 que se disputará en Ecuador e intentar cerrar un ciclo exitoso con la celeste y blanca que se coronó con la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cómo son las ofertas del Inter Miami y de Arabia Saudita que tiene Leo Messi sobre la mesa

El conjunto del que es dueño David Beackham, Inter Miami, busca tener a Leo Messi como la principal figura para el próximo año. El equipo de la MLS presentó su oferta a la familia del jugador para intentar seducirlo y llevarlo a Estados Unidos, sabiendo que no solo mejorará el nivel de su equipo, sino también atrayendo nuevos sponsors e hinchas.

La propuesta, a priori, es para sumarse desde julio (después de los amistosos con la Selección Argentina en Asia, ante Australia e Indonesia) y no contempla la posibilidad de que desde allí sea cedido a Barcelona, un rumor que había circulado en Europa durante la última semana.

Al mismo tiempo, la otra propuesta concreta -aún no descartada- que tiene Messi para continuar su carrera es la del Al-Hilal de Arabia Saudita, que con más millones de dólares quiere seguir potenciando una liga en la que ya tiene a Cristiano Ronaldo como estrella del Al-Nassr.