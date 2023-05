Los problemas financieros de Barcelona frenan la vuelta de Lionel Messi: “Si no se venden jugadores, no puede venir”

Mientras el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, decidió calmar la ansiedad de todos respecto del futuro del capitán argentino, las expectativas de los seguidores del Barcelona están al tope. Sin embargo, la vuelta del astro no está tan cerca como se cree.

El vicepresidente económico del club catalán, Eduard Romeu, se refirió a las posibilidades de que Messi vuelva y el escenario que describió no es el mejor.

Eduard Romeu habló del regreso de Messi. Foto: Twitter

Romeu presentó un plan económico este jueves a fin de proyectar la construcción del Palau Barsa, un centro deportivo alrededor del estadio blaugrana. En ese marco, hubo quienes quisieron saber de la inversión más esperada: la vuelta de Lionel Messi.

“Si no hay salidas (de jugadores), aunque se apruebe el Plan de Viabilidad, no puede venir Messi”, manifestó. Y además especificó que las cuentas institucionales y el Fair Play Financiero no van por el mismo carril: “En lo que se refiere a la masa salarial, para que entren 10 deben salir 10. Tanto liberas, tanto gastas. Cualquier jugador que entre, debe compensarse con uno de salida, sin valorar nombres”.

Puertas adentro, las negociaciones para que regrese Messi se toman con calma en el Barcelona. Hay intenciones, esfuerzos, pero todavía falta. Además, hay un punto a tener en cuenta: la última palabra prácticamente la tiene La Liga.

Qué dicen desde La Liga sobre el regreso de Messi

Javier Tebas, presidente de La Liga, es el apuntado como quien definirá el regreso de del jugador al Barsa. No obstante, él prefirió quitarse ese peso.

Los hinchas se ilusionan con volver a ver a Messi con la blaugrana.

“Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad”, afirmó.

También destacó que el conjunto catalán avanzó notablemente en sus números tras la salida de última hora de Sergio Busquets, pero que “para llegar al final hay que andar unos metros”.