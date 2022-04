El partido que fue suspendido a los tres minutos el primer tiempo podría tener fecha de reanudación. Argentina y Brasil jugarán el 11 de junio en Melbourne. Así lo anunció la Federación Australia de Fútbol. La AFA desconoce dicho partido.

El afiche oficial con el que anunciaron el partido. Foto: @SC_ESPN

Todavía falta que salga el fallo definitivo acerca del partido. En Australia anuncian con bombos y platillos el próximo enfrentamiento. Lo hicieron a través de la web oficial de la federación y hasta te permiten comprar las entradas. Allí ya se jugó un clásico entre Argentina y Brasil. Fue en el año 2017 y las autoridades australianas quieren que se repita.

Lionel Messi encarando a Fernandinho en el amistoso entre Argentina y Brasil jugado en Melbourne en 2017. Foto: @SC_ESPN

El anuncio no aclara si es la continuación del encuentro suspendido o un partido amistoso. También al no estar el fallo final, no podría continuarse el cotejo suspendido. Además desde la AFA desconocen este anuncio y no creen que sea posible jugar allí en esa fecha.

Las autoridades de la AFA ven imposible que se realice este evento. Porque cerca de esa fecha, la Selección Argentina debe jugar la final de la Copa Euroamericana ante Italia. Será en Wembley el 1 de junio. Y la idea es quedarse en Europa para jugar un amistoso frente a alguna selección de la UEFA.