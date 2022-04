Pep Guardiola, experto y gran conocer del fútbol, bancó con altura a Lionel Scaloni y su trabajo al frente de la Selección Argentina.

Al oriundo de Pujato se le cuestionó desde un primer momento su falta de experiencia como director técnico, pero con el correr de los partidos esa crítica se fue esfumando en casi todos. Por esto fue consultado el entrenador del Manchester City, que no dudó en responder: “Es todo una gran mentira del fútbol, es mentira que la experiencia sirve ya que la te sirvió ayer no te sirve hoy”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa Foto: @argentina

También los que recibieron elogios por parte de unos de los mejores entrenadores del mundo fue el cuerpo técnico del entrenador argentino. “La ilusión de gente joven cono Scaloni, Aimar y la gente que tienen le dio al grupo lo que necesitaban. Basta, funcionó. ¿Por qué? Es un misterio”, firmó el español en una entrevista con Telemundo Sports.

Ganar la Copa América, hecho bisagra para Guardiola

Para el entrenador catalán, la consagración del conjunto argentino en el torneo continental fue la clave para llegar a este momento actual que lo tiene como una de las mejores selecciones del mundo, “El hecho de ganar la Copa América a cualquier grupo le da una sensación de ‘lo hicimos’ y estoy seguro de que eso ayudará en el Mundial. Yo he visto poco al equipo de Scaloni, pero hace mucho que no pierden y esa sensación de que vas ganando y no pierdes te va dando fortaleza e imbatibilidad”.

Messi levantando la Copa América con el equipo Foto: @argentina

Y algo de razón tiene, ya que desde ese título, la albiceleste jugó 11 partidos de los cuales ganó 8, mostrando en varias ocasiones un juego vistoso y jugadores comprometidos al 100%.

Por último también destacó la presencia de Lionel Messi en el equipo, ya que es un jugador que puede generarse jugadas de peligro propias o asistir a sus compañeros, y es una pieza muy importante del buen funcionamiento que tiene la selección hoy en día.