Julián Álvarez se va entre elogios y buenos deseos: la sentida despedida de Pep Guardiola

A pesar de que falta el anuncio oficial, está confirmado que Julián Álvarez será nuevo jugador del Atlético de Madrid. Su ahora exentrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, lo despidió entre elogios y buenos deseos y analizó su paso por el club.

PEP GUARDIOLA HABLÓ DE LA SALIDA DE JULIÁN ÁLVAREZ

En la conferencia de prensa previa al derby de Manchester contra el United por la final de la Community Shield, el catalán fue consultado por la salida del delantero cordobés y el reclamo que le hizo. Ademas, opinó sobre su nuevo equipo.

La advertencia de Guardiola para el futuro cercano (AP)

“En primer lugar, quiero expresar mi gratitud hacia Julián. Hemos ganado todo, su contribución ha sido enorme”, dijo el entrenador este 9 de agosto. Luego, tomó la voz como referente del plantel y aseguró: “El equipo lo quería muchísimo por su comportamiento, pero si quiere irse, si quiere afrontar un nuevo reto, no hay problema”.

Julián Álvarez y Pep Guardiola (City)

Además, indicó que todos “le deseamos lo mejor” y confesó: “He aprendido mucho de él, espero que pueda encontrar lo que buscaba”. El cordobés hizo público que quería más minutos en el terreno de juego y eso fue consultado.

“JULIÁN ÁLVAREZ JUGÓ MUCHO”, DIJO PEP GUARDIOLA

“La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling, pero entiendo que en ciertos momentos no lo hizo”, analizó Guardiola. No obstante, ponderó: “Si no estás contento, ¿por qué deberías estar aquí?”.

Álvarez llegaría desde el Manchester Citry al Atlético de Madrid, a la inversa que Sergio Agüero. Foto: 433

Por otro lado, se colocó en el lugar de Álvarez: “Él cree que su período aquí debe terminar, así que está bien, ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo. No sé la razón, pero me dijo que quiere un nuevo desafío, que siente que es lo que necesita hacer”.

Finalmente, el hombre de exfutbolista de 53 años ponderó que “ambos clubes están felices con el acuerdo” y se refirió al equipo de Diego “Cholo” Simeone: “El Atlético es un club de primera”.