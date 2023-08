¿Qué es lo que pasa entre Julia Roberts y Pep Guardiola?

Si miramos al cielo de noche vamos a ver muchas estrellas, lo mismo ocurrirá si miramos para Hollywood, donde Julia Roberts se pasea como una de las celebridades más icónicas de todos los tiempos.

Sus éxitos se volvieron parte de la vida de millones, quienes sueñan con alguna vez visitar Notting Hill o ser una mujer tenaz y deslumbrante como Erin Brockovich.

Julia Roberts Foto: MAY JAMES

Es sin dudas una de las mujeres más bellas y talentosas que la meca del cine industrial podría haber dado. Su pasión por la actuación traspasa la pantalla y allí que cuente con tantos admiradores.

¿Julia Roberts y Pep Guardiola?

Cuando las luces del set se apagan y las cámaras no la apuntan, Julia Roberts disfruta de su tiempo libre como una apasionada del fútbol. No solo uno de sus ídolos es Messi - no podría ser de otra forma -, sino que es hincha del Manchester United.

Julia Roberts junto a Lisandro Martínez y el resto del plantel del Manchester United. Foto: Lisandro Martínez

A este hecho curioso se sumó que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y por ende rival absoluto del equipo del que es hincha Julia, confesó luego de ganarle por goleada al RB Leipzig en la UEFA Champions League: “Voy a contaros un secreto. Pase lo que pase en esta Champions League, tanto si la ganamos como si ganamos las tres siguientes seguidas, yo seguiría siendo un fracaso (…). Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts”.

“Julia Roberts vino a Manchester hace unos años y no en 1990, cuando el señor Alex Ferguson ganaba títulos y más títulos y más títulos. Ella vino después, cuando nosotros éramos superiores al Manchester United, hace cuatro o cinco años, pero fue a visitar al Manchester United y a nosotros no vino a vernos”, relató en esa oportunidad el exfutbolista con el corazón un poco roto.

Pep Guardiola levantando la copa. Foto: Julia Roberts

Finalmente, el Manchester City salió campeón de la Champions por primera vez y Julia tuvo el noble gesto de compartir a través de su Instagram una fotografía del español levantando la copa, junto al siguiente pie: “Felicidades por llevar a tu equipo a ser los campeones de Europa”.