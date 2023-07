Le hizo un golazo a la Selección Argentina y ahora podría ser compañero de Julián Álvarez: la estrella que busca el Manchester City

Mientras que el Bayern Munich acelera para fichar al titular en el lateral derecho del campeón de Europa, Kyle Walker, Pep Guardiola ya tiene al reemplazo ideal para cubrir la vacante que dejaría en el Manchester City.

Las últimas informaciones que llegan desde Europa, apuntan a que el lateral inglés tendría acordada una posible salida hacia el club bávaro, por lo que el City tiene la opción de Benjamin Pavard como recambio para el lateral derecho. De momento, el acuerdo con el jugador no sería un problema, ya que está avanzado pero no cerrado.

La información brindada por Fabrizio Romano dice que Bayern está listo para pagar £15 millones ($19m/€17.5m) por los servicios del de 33 años mientras piden por £27m ($33m/€31.55m) Pavard.

Por otra parte, Joao Cancelo retornó a Manchester después de su cruce con Guardiola que lo mandó a Alemania a préstamo, donde no le fue bien. El portugués no sería considerado por el entrenador español y el Arsenal de Mikel Arteta podría poner un ojo en el jugador, cuya versatilidad sería un gran plus para los “Gunners”.

El “Plan B” de Guardiola si se cae la negociación con Pavard

Pep Guardiola también tiene a Rico Lewis a disposición, mismo que se pararía en la segunda posición si Pavard no se mueve a Inglaterra. La idea de los “Citycenz” es empezar a darle más lugar al defensor surgido de su cantera que ya se fogueó y sumo minutos en la pasada temporada.

Rico Lewis, la joven promesa del City Foto: wik

El joven lateral del City, ingresó a las academias del City Group cuando tenía solo ocho años, justo el año que Guardiola dejaba Barcelona, cuatro años después, Pep llegó a Manchester y empezó a formar esa identidad de juego del equipo desde las divisiones menores.

Tiene las características físicas para ser un lateral largo, de los que llegaban a línea de fondo. Pero Guardiola, lo ha reconvertido, es un lateral que también puede jugar como volante de contención, tal cual hizo Guardiola con Lahm en su momento en Bayern Múnich.