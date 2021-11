Si bien la última vez que jugó como profesional fue el 25 de octubre de 1997 en la cancha de River, Diego Armando Maradona hizo su partido despedida en una Bombonera repleta el 10 de noviembre de 2001.

Con la camiseta de la selección argentina y de Boca, el astro futbolístico hizo su partido homenaje con dos equipos. Por un lado un conjunto nacional y después el resto del mundo, con figuras del mundo del fútbol invitados.

Visita ilustre a la Bombonera: los cincos hitos de Diego en la cancha de Boca

Para la selección argentina jugaron: Germán Burgos; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín; Kily González, Matías Almeyda; Juan Sebastián Verón, Maradona, Pablo Aimar; y Claudio López.

El recuerdo de la Selección Argentina de la despedida de Maradona

Mientras que la selección del resto del mundo Oscar Córdoba; Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra, Ivan Córdoba; Nolberto Solano, Juan Román Riquelme, Carlos “Pibe” Valderrama; Enzo Francescoli; Davor Suker y Hristo Stoichkov. Además estuvieron, Fabián Carini, Álvaro Recoba, Careca, Leonardo Rodríguez, Cantoná, Aguilera y Matthäus.

El equipo de la Selección Argentina que jugó con Diego Maradona

El discurso del final del partido

Acompañado por sus hijas, Dalma y Giannina, y ante los ojos de Don Diego y Doña Tota, el astro dio un discurso ante una multitud que emocionó a todos. Allí Diego Maradona dijo una de las frases que más se le recordó.

“Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo (Coppola) y en nombre de todos los jugadores de futbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, la pelota no se mancha”, afirmó Diego ante los ojos del mundo.