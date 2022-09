Video: yacarés dijeron presente en las playas de Corrientes y se volvieron virales

El fin de semana pasado, un yacaré apareció reposando en la Playa Arazaty, Corrientes y generó un gran revuelo entre las personas que disfrutaban del día. Uno de los cuidadores de la zona contó que el animal continúa disfrutando del lugar. Aseguran que esto se da por la bajante del río.

En diálogo con Radio Sudamericana, en el marco de los interrogantes que existen en la ciudadanía sobre la presencia de este ejemplar, Catalina Mancedo guardaparque y Coordinadora del área de Difusión y Educación Ambiental del Centro Aguará explicó que “no son agresivos ni van a venir a atacarnos”.

El usuario @Criminalmanko1 posteó el video en Twitter y escribió “Ahí tené vó. Corrientes tiene payé y en la playita un yacaré. Biiiiipiiiuuu”. Se puede escuchar que el joven dice: “Para los primos y sobrinos de Estados Unidos, estamos en la playa Arazaty, Corrientes. Un yacaré de aproximadamente un metro y medio de toda la playa”.

Todo lo que tenés que saber sobre los yacarés

“Los yacarés comen peces; no comen humanos; no comen perros; no comen criaturas pero si hay que respetar la distancia porque obviamente es un animal que cuando se siente amenazado puede morder y hay que evitar accidentes pero también empezar a educar a la población para cuidar nuestra fauna”, expresó la especialista.

“No son animales agresivos pero hay que mantener la distancia y no atacarlos”. Foto: @gustavobriend

Además contó que “el animal tiene una movilidad muy lenta, había personas que querían tocarlo o le tiraban piedras para ver si estaba vivo, la Guardia Urbana es la encargada de custodiar al animal, la presencia de esta fauna será cada vez normal porque estamos ante la bajante histórica del Paraná nuestros cuerpos de agua se están secando y estos animales buscan más agua para poder sobrevivir”.

Para concluir remarcó que “la caza del yacaré como animal autóctono de la provincia está prohibido por la ordenanza que dicta la Dirección de Recursos Naturales y hostigarlo y molestarlo también está prohibido por una Ley del Maltrato Animal, si ven que hay gente agrediendo al animal deben llamar a la policía/Guardia Urbana”.

Un yacaré tomando sol en Corrientes

En plena pandemia 2020, un hecho similar ocurrió en la provincia de Corrientes. Las costas son lugares desolados. Se pudo observar a un visitante que disfrutaba la tranquilidad de la arena, se trataba de un yacaré de importante dimensiones.