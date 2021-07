“Si no tenés a quien dejarle tus bienes o no querés dejarlo a tus familiares, me lo podes dejar a mí”. El aviso clasificado lo publicó un hombre en diarios gráficos de Corrientes Capital y Resistencia (capital del Chaco). Autodefinido como “terapeuta” no quiso dar a conocer su identidad.

“Si llega a salir bien, voy a estar muy contento”, dijo el terapeuta quien además aseguró tener 38 años y aclaró en cuál de las dos ciudades vive –Corrientes o Resistencias-. También dijo que “es un experimento social lo que está haciendo con el aviso clasificado.

Un hombre de 38 años se ofertó a quedarse con herencias. Diario El Litoral

Según declaró al diario que publicó su aviso, por ahora recibió poco llamados y todos en chiste. Sin embargo, no pierde las esperanzas: “Siempre hay una primera vez para todo”, señaló.