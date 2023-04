“Es un dolor muy grande”: el duro relato del ex combatiente de Malvinas que fue agredido por un isleño

Durante la primera semana de abril, un grupo de 20 excombatientes correntinos viajaron hasta las Islas Malvinas para cumplir con una promesa: ir al cementerio y estar junto a los héroes que perdieron la vida en la guerra. Mientras estaban allí, Héctor Canteros, uno de los veteranos, recibió un escupitajo de un isleño que se mostró descontento por la llegada de los argentinos.

En una entrevista con Vía País, Héctor Canteros, ex combatiente de Bella Vista, Corrientes, relató el mal momento que le tocó vivir en su regreso a Malvinas: “Estábamos charlando con un compañero mientras esperábamos subir al colectivo y pasó un isleño. Primero por la derecha, después por la izquierda y, como todo argentino, pensé que me iba a saludar. Cuando me acerco, me escupe en la cara y me dijo algo, pero no entendí porque no sé el idioma”.

Para Héctor, el accionar del isleño fue “una vergüenza”. “Yo no hice nada porque lo primero que se me pasó por la mente fue que mis compañeros tienen que venir el año que viene”, aseguró el hombre. “Si nos peleábamos iba a ser mucho más problemático”, agregó.

Después de 41 años, un grupo de ex combatientes correntinos regresaron a Malvinas y recordaron a los héroes que perdieron sus vidas. Foto: Esquina Noticias

Los veteranos prefirieron no radicar la denuncia, pero si avisaron a la policía para que sepa sobre el hecho. Finalmente, cuando estaban por regresar a su provincia natal, Canteros se dio cuenta que en el aeropuerto estaba el muchacho que le escupió en la cara.

“En la zona de la escalera, cuando estaba por subir al avión, se me puso al lado otra vez y lo ignoré completamente. Me molestó, nosotros estábamos en paz y alegría entre compañeros y no insultamos a nadie. Me incomodó un poco, pero ya está”, aseguró Héctor.

Con respecto a lo sucedido, Esteban Flores, ex combatiente y coordinador del grupo de Malvinas, dijo a este medio que “es una ofensa grande”. De todas formas, “sabemos que estamos en una cancha de desigualdad con la gente de ahí”, expresó.

El coordinador del viaje declaró: “Generalmente, para los isleños somos los invasores y los agresores, los que queremos robarles las islas, pero sabemos que ellos nos han robado hace muchos años”.

El regreso a Malvinas: el dolor de volver al lugar de combate

El veterano Esteban Flores contó que el viaje a Malvinas organiza el gobierno provincial desde el 2018 para que ellos puedan regresar a las islas, y así recordar a los que no sobrevivieron. “Es para cumplir con nuestra promesa de estar con los compañeros que pelearon con nosotros”, enunció Héctor.

Canteros dijo que fueron al cementerio y se arrodilló delante de la cruz. “Pedí perdón por ese momento de combate que no pude salvar a otro. Después de 41 años estar allí es muy doloroso, perdimos muchos compañeros”, expresó.

El regreso de un grupo de ex combatientes correntinos a Malvinas. Foto: Esquina Noticias

Por su parte, Flores declaró: “Es muy sanador. Después de tantos años, llegué a las islas y se me vinieron un montón de emociones. Era impresionante volver a pisar Malvinas, parece medio masoquista ir a un lugar que te hizo tanto daño, pero sirve para curarte. Nosotros no tuvimos tiempo de llorar a nuestros muertos”.

Luego del mal momento con un isleño, Esteban cree que “hay que seguir yendo para que vean que no abandonamos la soberanía. Eso nos corresponde a nosotros y, en algún momento, debemos recuperarlo”.

Pese al dolor del recuerdo de la guerra, Pantaleón López, otro de los veteranos que regresó a Malvinas, aseguró que fue una “buena aventura”. “Me sentí muy bien, cómodo. Fue una alegría ir, tenia el deseo de regresar y ahora se me cumplió”, manifestó.

“Estoy muy contento de haber pisado el territorio después de 41 años, porque en aquella época eramos soldados que estuvimos peleando por un pedazo de nuestra Argentina y ahora pudimos recorrer y conocer un poco más las Malvinas libremente”, concluyó López.