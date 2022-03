La guerra en Malvinas marcó a fuego la historia de Argentina, y en especial la de los jóvenes soldados que fueron al sur del continente a luchar por la patria. Muchos héroes quedaron en las Islas, otros lograron regresar y tuvieron que atravesar duras situaciones, es por eso que a 40 años del conflicto bélico, queremos recordar a cada uno estos soldados y en Resistencia, quién no se olvida es Eugenio Leiva, veterano perteneciente a la comunidad Qom.

Lamentablemente, el 20 de mayo del 2020, en plena cuarentena en suelo argentino, la Dirección epidemiológica de Resistencia, informó la muerte del excombatiente como consecuencia del COVID-19. Leiva fue uno de los soldados argentinos que defendió la Soberanía Nacional en Malvinas y que pertenecía a una comunidad originaria.

Eugenio Leiva de visita en el Regimiento de Infantería Mecanizada 4 (RI4).

¿Quién fue Eugenio Leiva, el soldado Qom que luchó en Malvinas?

Leiva nació el 20 de abril de 1962 en General San Martín, y fue uno de los tantos jóvenes de entre 18 y 19 años que fueron llamados a combatir en las Islas Malvinas en honor a la Patria. Durante la guerra prestó servicios en el Regimiento de Infantería 4, y en entrevistas posteriores aseguró: “La guerra es como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra”.

Eugenio cuenta que cuando salen del Regimiento, no sabían a dónde los estaban mandando: “Llegamos a Malvinas y era otro tema. Ahí cambió totalmente nuestra forma, tomamos todo muy en serio”, se lo escucha contar en el video compartido por DECAAD Instituto de Cultura CHACO.

Eugenio Leiva, veterano de Malvinas que luchó por el reconocimiento de los soldados de los pueblos originarios. Foto: Diario21

Lo que sacaba una sonrisa a Leiva, era recibir cartas de cualquier argentino que los alentaban: “Me llenó de esa alegría y como que me dio un poco de fuerzas”, contó según detalla Diario21 el soldado por las cartas que leía: “Esa carta como que me hizo revivir”. El héroe de Malvinas se aferraba a ellas y se preguntaba “¿Será que algún día voy a volver a mi casa?”.

“Malvinas la viví mal”, cuenta con total sinceridad Leiva y detalla que “en principio (fue) por nuestros jefes”. Y agrega: “Nosotros teníamos enemigos al frente y enemigos dentro de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque nuestros propios jefes nos estaqueaban, nos sacaban la ropa y nos pegaban”. Al mismo tiempo, comenta que vio torturas, por robar “un pedacito de pan o de carne”.

El deseo que manifestó Euguenio, en uno de los actos en los que participó, era que la información de Malvinas también llegue a las escuelas Qom, y que se sepa que también hubo gente de su comunidad combatiendo. Con este mismo propósito, para que los soldados de la comunidad no sean olvidados ni marginados, en 1983 creó junto a otros compañeros formaron el Centro de excombatientes de Pueblos Originarios.

“Malvina es una herida abierta que no se cierra”, remarca y además, fue quién denunció, junto al historiador Juan Chico, la discriminación, las torturas y los maltratos a los que eran sometidos y durante toda su vida luchó por los derechos de los veteranos de guerra.

Eugenio Leiva en Malvinas.

“Con el tiempo empezamos a ver que los que éramos originarios nunca recibíamos las ayudas que mandaba el Estado, nunca se nos avisaba cuando se armaban los grupos para viajar y nosotros tenemos el mismo derecho porque defendimos a las islas con el corazón”, contó Leiva años atrás en entrevista con el historiador e investigador Qom Juan Chico.

Entre los logros de esta lucha por la visibilidad y el respeto a todos los combatientes, se destaca que en 2013 lograron que la Cámara de Diputados de Chaco sancionara la Ley 7.277, que reconoce el “Día del Veterano y de los caídos indígenas en la guerra de Malvinas”, fecha que se conmemora cada 26 de agosto.