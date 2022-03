Como muchos de los jóvenes que fueron enlistados y llevados a Malvinas para combatir por la Patria, José María Rodríguez con 19 años vivió cosas que cambiaron su vida para siempre y que tuvo que cuestionar la idea de “ser un héroe” para seguir adelante. A 40 años del conflicto bélico con los ingleses, recodamos la charla TEDx que dio el veterano.

Sin “preparación alguna y sin ser soldado”, fue a combatir a las Islas Malvinas junto a su amigo Alejandro, durante 66 días. Cuando regresó, jamás imaginó que le dolería volver a vivir en sociedad y lo incómodo que se sentiría con la etiqueta de “héroe”. En su charla en 2019 señaló: “A 35 años de la guerra, darme cuenta de que no fue una gesta patriótica, sino una guerra, es mi batalla ganada. No me siento héroe, como héroe no podía sentir dolor”.

Jose Maria Rodriguez, excombatiente de Malvinas.

José María Rodríguez es fundador del Centro de Ex-Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata, pero en 1988 se radicó en Bariloche, y comenzó a organizar el Centro de excombatientes local. Su objetivo es ayudar a otros a encontrar su paz luego de la guerra.

“Al primer avión que disparé era un avión argentino”, contó el veterano de Malvinas

“No sabía distinguir un sargento de un capitán, un avión inglés de uno argentino. Nuestra misión en Malvinas era esa, derribar aviones ingleses. Al primer avión que disparé era un avión argentino”, detalla el excombatiente en su charla TEDx.

También contó en las pésimas y pobres condiciones en las que tuvieron que defender la soberanía de las Islas: “No teníamos nada. No planearon donde íbamos a comer, dormir, o ir al baño. Fueron 66 días así. Dormíamos sin sacarnos el casco ni las botas, en pozos o refugios improvisados con tambores. Todo era muy difícil.

“Viví varias guerras: el frío, el hambre, la falta de profesionalismo e injusticia de mis superiores, y la guerra. Pensé en suicidarme, que ese sufrimiento terminara, pero elegí pelear por vivir”, aseguró Rodríguez, y estas malas condiciones hicieron que José Luis vuelva con 15 kilos menos y “la cabeza quemada”.

Al mismo tiempo, dijo que nunca pensó lo difícil que era volver a vivir en sociedad: “Me sentí indefenso, me fui a comprar un arma para defenderme, y no me la vendieron porque era menor de edad”, contó notoriamente emocionado. Para sobrellevar el dolor, la angustia y los recuerdos de la guerra, los excombatientes empezaron a juntarse para hablar, “a pesar de que nos lo habían prohibido”.

José María con sus papás, cuando volvió de la guerra: "Volví con quince kilos menos y la cabeza quemada" Foto: Captura.

“La sociedad nos fue convirtiendo en héroes, y yo me lo creí. Pero había algo que no estaba bien”, sostuvo Rodríguez. Luego habló de la primera vez que fue a Malvinas, 32 años después de la guerra.

Volver después de la guerra y el dolor: “Malvina tiene colores”

En abril de 2014, volvió a Malvinas junto a Alejandro, su compañero de combate y contó como vivió esa vuelta: “Me sorprendí: Malvinas tiene colores. Era increíble, pero en nuestras cabezas todos los recuerdos eran en blanco y negro”. Al mismo tiempo, con lágrimas en los ojos recordó: “Los isleños nos trataron bien: no hay odio, solo malos recuerdos. Con Ale no podíamos comprender cómo sobrevivimos 66 días así”.

Las fotos que sacó en Malvinas cuando volvió en 2014. Foto: Captura.

“No fue una gesta, sino una guerra”, Rodríguez no se considera “héroe”

“No fui un héroe, hice lo que me tocó hacer, hice lo que pude hacer, pensando en volver, en mi familia, en sufrir lo menos posible. No elegí ir. En los actos del 2 de abril se rinde homenaje a los veteranos de guerra y a los que perdieron la vida por la patria. Se habla de los héroes, de soberanía, de la gesta Malvinas, de patriotismo, de colonialismo. ‘Nada por lo que matar o morir’ dice John Lennon en Imagine. Y pienso ‘menos mandar a matar o morir’”, cuestiona Rodríguez sobre la idea de los “héroes de Malvinas”.

Jose Maria Rodriguez, excombatiente de Malvinas.

“¿Cuántos dejarían a un hijo de 18 años ir a la guerra? No fue defender a la patria. Cuando se habla de la guerra se habla de gesta patriótica, y lo más valioso que tenemos es la vida, hablo de valorizar la vida. A 37 años de la guerra, darme cuenta de que no fue una gesta, sino una guerra, es mi batalla ganada. No me siento héroe, como héroe no podía sentir dolor. Hoy estoy más cerca del camino de encontrar la paz”, asegura.

“Hay muchos excombatientes que sienten mucho orgullo de Malvinas, y no la pasaron tan mal. Pero hay algunos que no, y pienso que esto les puede servir a ellos. El 2 de abril tenemos que hacer una marcha en contra de las guerras, no en reivindicación de las guerras”, concluyó.

A.G./EA